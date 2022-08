REPER SEKSI IZ CRNOG CERAKA OTVORENO IZNEO SVOJ STAV O GEJ POPULACIJI: Izopačeno je da deca gledaju dva dečaka kako se LJUBE

Glavna tema u medijima ovih dana je Evroprajd, a sada se oglasio i reper Seksi i izneo svoje mišljenje.

Mladog repera iz trenutno veoma popularne grupe Crni Cerak, Relju Despotovića Seksija, pitali su kakvo mišljenje ima o LGBT populaciji i da li je u njegovom okruženju neko takvog opredeljenja, na šta je on rekao:

foto: ATA Images

- U mom okruženja nema mnogo takvih ljudi. Upoznao sam jednu devojku koja je lezbijka, ali meni je ona kao brat. Radili smo zajedno, ona je legenda - započeo je priču Seksi, a zatim otkrio kakvo mišljenje ima o homoseksualcima:

- Ne smeta mi to. Ne može da mi smeta nešto što neko radi kod kuće. Otkud neko drugi zna šta ja radim kod kuće?! Možda kad bi znao, možda bi mu smetalo. Podržavam da svako radi šta želi, ali ne podržavam da to radi javno. Ne podržavam da deca gledaju kako se dva dečka ili dve devojke ljube, mislim da je to malo izopačeno, ali sve ostalo što rade, a da ih drugi ljudi ne gledaju, neka rade slobodno - istakao je reper iz "Crnog Ceraka".

Kurir.rs/Srbijadanas