MITROVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO BAKI PRASETU: O malom go*ancetu i seljačiću neću da pišem o vremenu koje je proveo u gepeku, ali...

Verbalni sukob između vlasnika televizije "Pink", Željka Mitrovića i Jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, ne jenjava.

Nakon što je Baka Prase na Instagramu izneo niz uvreda na Mitrovićev račun, Željko mu je najpre poslao jasnu poruku da ne želi da nastavi da se prepucava s njim dok prolazi kroz najteži period zbog gubitka rođenog brata.

Međutim, kako se Jutjuber nije smirivao, Mitrović mu je odgovorio na optužbe:

- O ovom malom go*ancetu i seljačiću Baka Prasetu, koji mi je nekad bio prijatelj, iz etičkih i moralnih principa neću da pišem o vremenu koje je Baka Prase proveo u gepeku, i zašto to nije prijavio policiji, neću da pišem ni o njegovim poznastvima i zajedničkim rođendanima sa Veljom Nevoljom i drugim prpadnicima klana, takođe, neću da pišem o tome, zašto je namerno preneo infektivnu mononukleozu Nataliji Š., polnim putem, ali hoću da dam izjavu nadležnim organima o svojim saznanjima, ako me budu zvali zbog ove objave! Film koji od večeras sprema dokumentarna redakcija televizije Pink o Baka Prasetu, nalog nije dobila od mene, oni su potpuno autonomna redakcija i samo su me obavestili šta rade! Let it be - napisao je Željko na svom instagram profilu.

Kurir.rs