BILO JE FRKA, PRIČALO SE DA SU ME SE ODREKLI... Matora ISKRENO o OPREDELJENJU, dotakla se i PRAJDA, a onda OPASNO potkačila Dalilu

Jovana Tomić Matora je otvoreno progovorila o svom seksualnom opredeljenju.

Matora je priznala kako su reagovali njeni roditeji na saznanje da je okrenuta ženama.

- Bila je frka, dolazile su do mene informacije i da su me se odrekli. Moji nisu iz te priče, matorci su. Otac mi uvek kaže da mu je bitno kakav sam čovek. I mole me da nemam transparentno seks - rekla je Matora, a potom progovorila o pretstojećoj Paradi ponosa.

- Išla bih, kako ne bih išla. Baš mi je krivo što neću biti tu. Ja kad se malo više aktiviram po tom pitanju, naiđem na osudu, ali baš me briga. Nisam za te morbidne i ekstremne stvari, ali to da neko šeta... Volela bih da sam tu i da podržim. Nisam neko ko će to da propagira i da nešto puno priča o tome, zato što se zaista borim za ljubav i za svoje pravo - tvrdi Matora, a obda se potom nadovezala i na priče da je Dalili de;ko kupio fejk roleks:

- Dalila voli da zaintrigira. Nisam ispratila tu situaciju, da ne lažem. Ne znam, pravo da kažem, baš nisam ispratila. Da li je fejk ili ne, koga briga. Karić je jedini imao Roleks, ovo ostalo, ne znam... Ne verujem da su pravi. Za Stefana znam sigurno da jeste - rekla je Matora.

Ne, ona mi je super drugarica, izlazimo zajedno, družimo se. Gotivimo se. Nikad nismo bile zajedno. Moja drugarica Tamara je pre 5, 6 godina dovela nju u kafić, tako smo se upoznale. Ona je meni super, naročito kad izađemo u kafanu. Družićemo se, super smo - istakla je ona.

Podsetimo, Matora trenutno proživljava pravi pakao zbog sada već bivše devojke Zorane Lazarević sa kojom je trabala da uđe u Zadrugu 6, one su trebalo zajedbno da učestvuju, a sada je nastao haos, jer njena bivša partnerka odbija da uđe u rijaliti, tako da su se i advokati uključili u celu dramu.

