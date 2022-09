SNEŽANA DAKIĆ PROŠLA KROZ PAKAO: Voditeljka doživela DRAMU U AVIONU, OVO će pamtiti ceo život!

Voditeljka i novinarka Snežana Dakić letovala je na Maldivima, u povratku za Beograd doživela je neprijatnost koju će sigurno pamtiti.

– Vratila sam se sa Maldiva i mnogo sam srećna zbog toga, bilo je prelepo zaista vredi videti. Pre nego što vam prepričam kako je bilo moram da podelim najjači utisak a to je da smo imali iznenadno sletanje na putu za Beograd. Odjednom je avion promenio pravac, to je toliko bilo šokantno jer u tom momentu je posada otrčala ka kokpitu, prvo avion je naglo skrenuo i ja u tom trenutku razmišljam: ,,O Bože, ne survavamo se, znači, sve je u redu sa letilicom”, onda vidim da nema ni turbulencije, računam, dobro je, bezbedni smo, dok je sledeća tema sto posto je nešto sa pilotom. Sreća nije mi palo na pamet da je možda terorističi napad, to da sam pomislila ja ne znam kako bih preživela od straha.

Šta ti je prvo prošlo kroz glavu?

-Prvo mi je prošlo kro glavu da nešto nije u redu sa avionom i onda sam se utešila da je sve u redu jer da nije mi bismo već leteli ka zemlji, onda sam pomislila da li su se potukli pilot i kopilot, samo da nije to. Ovo je bukvalno scena iz ,,Aviondžija”, međutim prošlo je desetak minuta dok mi nismo shvatili o čemu se radi oni su nas onda obavestili, prvo su došli članovi posade koji su bili smireni, to nam je davalo znak da je ipak sve u redu, zatim su šapnuli nekim putnicima da se pilot onesvestio, nije mu bilo dobro, verovatno je imao jake bolove kada je pao u nesvest. Ja sam odmah rekla: ,,Bože nadam se da kopilot ume da sleti”.

Koliko si bila zabrinuta?

-Brzo sam se smirila, najvažnije mi je bilo da je sa avionom sve u redu, prvo sam se uplašila ali sam se vrlo brzo smirila i mislim da mi je u tome dosta pomogla knjiga koju sam pročitala i praksa kroz koju prolazim a ona se zove ,,Stvoriti novo ja” u kome taj pisac objašnjava kako mi zapravo svojim mislima utičemo na kvantno polje. Poslala sam poruku kvantnom polju da nađe najbolje moguće rešenje i da nas izvuče iz te situacije, ja sam se zatim molila i Bogu i svecima i kvantnom polju samo da sve bude u redu.

Gde ste sleteli?

-Sleteli smo u Istanbul, iako nam to uopšte nije bilo u planu, ali su nam javili da imamo medicinski problem. Onda smo čekali sat i po vremena dok nam nisu rekli šta će biti dalje, našli su nam novog pilota međutim to nije sve. Leteli smo dalje bezbrižno ka beogradu, srećni što nismo morali da napuštamo avion, kad na 20 minuta do sletanja nekoj trudnici pozli u avionu sa dvoje male dece. Opet su svi bili u panici, posada je tražila bocu sa kiseonikom ali bitno da je sve bilo u redu. Prvo što se desilo jeste da je hitna pomoć ušla u avion da tu ženu zbrine mislila sam da ću ljubiti zemlju Srbiju kad budem sletela. Na kraju je sve dobro prošlo. Ovo je prava scena za ,,Aviondžije”. Članovi posade su nam rekli hvala Bogu što niko nije umro, jer se često dešavaju neke hitne situacije. Zanimljivo je da nije bilo panike među putnicima. Jedva sam našla kartu da se vratim nazad zbog nove programske šeme, dosta sam se odmorila, bila sam deset dana što je za Maldive sasvim dovoljno.

