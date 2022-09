"VIKTOROVU SVADBU NE PRIŽELJKUJEM, MOŽDA STEFANOVU DA" Brena otvoreno o sinovima i njihovim devojkama: Ne znam ko sa kim RASKIDA!

Folk zvezda Lepa Brena na estradnoj sceni suvereno "gospodari" već 41 godinu.

Brena već četiri decenije puni sve koncertne prostore u kojima nastupa. Malo pre nastupa pevačica je sumirala utiske o letnjoj sezoni te otkrila da li će uskoro oženiti sinove, te da li priželjkuje da postane baka.

foto: Ana Paunković

- Ova sezona je bila predivna. Napraviću jedan kratak video da se zahvalim onima koji me vole i koji me svih ovih godina podržavaju. Dobro smo se odmorili, krećemo u kako vi kažete jesenju sezonu a ja kažem u 41. godinu ovog mog posla koji me drži u punoj top formi. Biće tu dosta noviteta pred kraj ovog meseca. Pripremam sa mojim timom jedan projekat koji je vezan za lepotu žena bez obzira na godine i kilograme. To je ono što je važno da su sve žene lepe bez obzira koliko godina imaju i koliko kilograma. Uskoro ćemo praviti jednu lepu promociju i bavicemo se ženskom lepotom. Ne pravim nikakve nove pesme. Čekam da kompozitori posle ove korone malo dobiju inspiraciju, da malo živnu, da se nešto desi, da napravimo nešto lepo i pametno čega se neće ni oni stideti a što ću ja moći svojom emocijom prosto da iznesem - rekla je Brena za Telegraf i otkrila da li se njen sin Viktor verio.

- Nije to bio Viktor to je bio njegov jako dobar prijatelj. Sa leđa jako liče ali nije istina - otkrila je folk zvezda i priznala da li priželjkuje svadbu sinova.

- Viktorovu svadbu još ne priželjkujem, ali možda Stefanovu da - bila je iskrena Brena koja je prokomentarisala i spekulacije da je njen sin Stefan okončao vezu sa dugogodišnjom devojkom.

- Ne znam, verujte mi. Ko sa kim raskida i šta oni rade. Ja sam mama koja ne pratim sva ta zbivanja. Oni su mladi momci i mislim da će po nekom redu, nekoj kulturi i nekom vaspitanju koji imaju da će nas upoznati sa svojim izabranicom onda kada budu oni smatrali da to treba da se desi. Do tada neka se zabavlja i devojka i oni, neka uživaju, neka probaju. Ne valja se ženiti odmah, a pogotovo ne pre tridesete. Znači, važno je i za muškarce i za žene - izjavila je i priznala da li priželjkuje da postane baka.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić

- Ja imam troje unučadi da tako kažem. Od moje rođene sestre Fakete ćerka Majda ima dvoje dece Dominika i Viktoriju. Tako da sam ja baka već odavno. Sa Akijem sam nova baka, mada ja kažem da sam ja supruga od dede. Aki ima baku preko očeve strane, ima baku preko majčine strane i još nekih raznih varijanti tako da sam ja uvek rezervna baka - rekla je šaljivo Brena pa otkrila kako uspeva da uskladi poslovne obaveze sa porodičnim.

- Zbog svega što nam se desilo 1991. godine, ja sam razdvojena od moje sestre i od porodice. Faktički, punih 28 godina. Jako sam srećna kada je ona tu. Na neki način sam usamljena. Ceo život sam provela sa muškarcima muzičarima. Od moje 19. godine kada sam počela da studiram odmah sam počela i da pevam i bila sam odmah odvojena od porodice. Ipak, čoveku fali krvno srodstvo, fali mu familija. Tako da sam najsrećnija na svetu kada mi je porodica na okupu, ja sam jedna vrlo familijarna osoba - kaže Brena i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Tu ljubav koju sam dobijala od publike bila je moj životni izvor moje snage i moje energije, ali kada ste kod kuće treba vam neko ko je vaše baš pravo krvno srodstvo. Jako sam srećna kada mi dođe i Majka i Dominik i Viktorija. Filip mnogo radi, Aleksandra mnogo radi, ja isto puno radim tako da ti trenuci kada smo mi nekako na okupu su vredni. Svi radimo i ja što sam starija ponovo upadam u neku kolotečinu gde se radi sve više i više a deca su već odrasla i mnogo mi nedostaje taj žamor u kući, njihovi ulasci, izlasci, pa čak i ti kasni dolasci jer sada svako živi u svom prostoru a mi živimo u prostoru gde su sve njihove sobe prazne i to me na neki način rastužuje da ću morati da odem u neki manji prostor i da ne obilazim te prazne sobe gde su oni bili - rekla je iskreno folk zvezda.

