UROŠ ĆERTIĆ JE ŠLJAM, A MARINKOVIĆ NE POZNAJE ROĐENU DECU! Majka Jelene Golubović oplela po zadrugarima! (FOTO)

Jelena Golubović tek što je ušla u "Zadrugu 6", počela je da pravi haos. Rediteljka važi za konfliktnu ličnost i često zna svoj britak jezik da upotrebi kako bi potkačila i isprovocirala druge učesnike u rijaltiju.

Golubovićka je već prvo veče ušla u sukob s kaskaderom Urošem Ćertićem, te su se počastili psovkama. Jelena je već stigla da uđe u sukob i sa Ivanom Marinkovićem, sa kojim iz prethodnih rijalitija imala brojne sva|e kao i sa Majom Marinković, koju je nazvala prostitutkom koje se brat odrekao. Sa njom se i polivala kečapom, a od Uroša Ćertić dobila je senf i šejk po glavi i garderobi.

Pozvali smo Jeleninu majku Svetlanu Golubović, koja ističe da je njena ćerka iskusan rijaliti igraš i da se kao osoba neće menjati.

Kako komentarišete Jelenino ponašanje, ne prestaje sa provokacijama, već je stigla da se posvađa sa par zadrugara? - To je Jelena Golubović, ona je iskusan rijaliti igrač! Ne može da se menja, to je ona! Kao što znate ona je rediteljka i na rijaliti gleda kao na deo svog posla i u skladu sa tim, tako se i ponaša. Ima svoj stil po kome je mnogi gledaoci znaju, jezika ima na pretek, retko ko sme da joj stane na crtu, kad je verbalni okršaj u pitanju. Ona zna da bude dobra sa nekim, pa se sa tim nekim posva|a, pa se opet pomiri!

foto: Printskrin

Maju Marinković u svađama naziva prostitutkom. - Ako Kristijan Golubović, koji je Majin prijatelj i prijatelj njenog oca Takija, može u razgovoru sa njom da kaže kako nju samo njen otac nije stigao da povali, zašto moja ćerka ne bi smela da joj kaže to što joj je rekla. Sve to ide u rok službe, sve je to deo rijaliti igre.

Kako komentarišete Jelenin sukob sa Ivanom Marinkovićem? - Njih dvoje su odavno poznati po svojim duelima. Šta da kažem o Ivanu Marinkoviću, čoveku koji je moju ćerku uvredio na račun toga što nije udata i nema decu, a on kad bi u gradu, na ulici, trgu prošao pored svoje dece, ne bi ih prepoznao. To dosta govori o njemu kakav je čovek i mislim da bi svaki drugi komentar bio suvišan.

foto: Printskrin

Uroš Ćertić je više puta nasrnuo na vašu ćerku? - Užas, to je nešto najgore i najodvratnije što može da dozvoli jedan muškarac, a to je da se odluči na korak da fizički nasrne ili udari ženu. Katastrofa, zaista katastrofa! Dno dna! Ćertić je tim činom, što ju je napao i ispolivao senfom i šejkom po glavi i garderobi i izvređao najgnusnijim psovkama, poput te da nekome psuje mrtvu majku, pokazao koliki je slabić i šljam od čoveka. On je pokazao da nije šmeker i gradsko dete, kakvim se predstavlja, naprotiv on je u toj situaciji sebe predstavio u jako lošem svetlu, poneo se na džiberski način prema jednoj ženi. Smatram da nijedan pravi muškarac koji drži do sebe, ne bi dozvolio da se na taj način ophodi prema ženi, a o nasilju i fizičkom kontaktu da ne govorim. Pa zar nema na televiziji emisije povodom nasilja nad ženama, gde se na sve načine pokušava to iskoreniti i suzbiti, kao jedan od najgnusnijih činova, koje može jedan muškarac da uradi! Ljudi, pa to je rijaliti, šta vi očekujete da će rijaliti biti gledan kad učesnici spavaju i ćute ili kad imaju verbalni obračun. Ma dajte molim vas, pa naravno da će rijaltiji biti zanimljiviji kad je ovo drugo u pitanju.

foto: Printscreen

Jelena je i pokazala gol grudi, da li vam je to zasmetalo? - Ljudi, to je umetnička sloboda! Tako ja na to gledam, a ne na nešto što je vulgarno. Ona je rediteljka i to koristi kao izraz umetničke slobode!

Ko vam se dopada od zadrugara u ovoj sezoni? - Jako mi se dopada Marko Marković. Kulturan je i lep momak, sviđaju mi se njegovi stavovi. Što se tiče starih zadrugara tu su Lepi Mića, Zorica Marković i Matora sa kojima je Jelena u super odnosima i nadam se da će pokrivati jedno drugo.

foto: Kurir

Kakva su vaša očekivanja od Jeleninog učešća? - Jelena će uvek biti svoja, takva kakva jeste. Očekujem puno frke i zafrkancije kad god je moja ćerka u pitanju, jer je ona neko ko zna u tačno vreme i na pravom mestu da izazove reakciju kod ljudi u zavisnosti od toga da li nekog voli ili ne voli! Što se finala i eventualne pobede tiče, videćemo, polako, tek je počela "Zadruga 6", trajaće dugo, mnogo toga će se menjati i kada su međuljudski odnosi u pitanju, videćemo, još je prerano.

Kurir.rs/Stefan Božović

Bonus video:

00:10 U ovim luksuznim kolima su stigli na venčanje Đole i Saška