DUŠICA JAKOVLJEVIĆ RAZVEZALA JEZIK KAO NIKAD DO SAD Raskrinkala učesnike Zadruge, a onda otkrila da je OVO NAJVIŠE NERVIRA!

Voditeljka Zadruge, Dušica Jakovljević, koja se nakon godišnjeg odmora vratila na male ekrane budući da je počela šesta sezona rijalitija, progovorila je o novim zadrugarima, ali i o emotivnom statusu.

- Nikada ne kasnim, više volim da ja nekoga čekam nego neko mene. Ne nerviraju me ljudi koji kasne, jer imam razumevanja. Valjda jer sam ja kasnila kad sam bila klinka, dok nisam dobila par saveta od ljudi koji su mnogo duže u poslu od mene. Ti kreneš na vreme, ali ne stigneš na vreme, naravno, postoje ona neka razumna kašnjenja - počela je Dušica, pa nastavila:

- Ali postoji neko kome je to mana, ja sam na primer uvek želela da radim na tome da ne kasnim, ali vrlo često sam se susretala sa ljudima koji kažu "Pa dobro, ja kasnim i to je to, navikni se na to". Mislim da takvi ljudi imaju probleme sa karakterom, i to je bezobrazluk. To nije sticaj okolnosti, ti ljudi ne znaju da organizuju svoje vreme. Tako da se ja uvek trudim da ne kasnim, volim uvek da stignem na vreme. Ali se i meni nekad desi kad sam umorna. Tako da ne volim nekulturu i bezobrazluk i onda kada se to graniči sa kašnjenjem, ja se više ne družim sa tim nekim - rekla je Dušica.

Pitali smo Dušicu i šta misli o Zadruzi 6 i novim učesnicima.

- Imali smo situaciju prošle godine, u Zadruzi 5, da su se ljudi nekako spajali, gde se gledalo od samog početka, maltene, ko će u čiji krevet da uleti i ko će sa kim da otpočne vezu. Pribojavala sam se na početku šta li će sada da rade. Međutim, vidim da neke priče, što su se šuškale po karantinu, da se lagano otpočinju. Nema nekih tih naglih dešavanja, u smislu seksualnih odnosa, ili neke intime. Više nije bitno da li je neko novi ili stari učesnik, novi su se fantastično uklopili u ove koji već imaju rijaliti iskustvo. Ja jedva čekam da dođem kući i da vidim šta su radili - rekla je Dušica.

Zanimao nas je i Dušicim emotivni status, kao i da li planira da se ponovo uda.

- To se nikad ne zna. Ja nikad nisam govorila "nikad", jer za druge stvari kada sam tako govorila, uvek su me sačekale iza ćoška. Kad god bih nekog osudila za nešto, život ti tako namesti - rekla je voditeljka, pa dodala:

- Sama sam, ali ja uvek uživam u ljubavi.

