BIO JE U MOJOJ SENCI, NIJE MU BILO LAKO Stanija progovorila o raskidu sa Markom, pa otkrila u KAKVOM SU ODNOSU! Ovo su svi detalji

U toku je emisija "Zadruga-Specijal", a voditeljka Dušica Jakovljević je ugostila Staniju Dobrojević koja je progovorila o raskidu sa Markom, ali i brojnim drugim temama.Dušica je povela razgovor sa Stanijom oko Marka Markovića, njenog bivšeg dečka.

- Tek je početak, polako, treba im makar mesec dana da se upoznaju i osete. Marko i ja nismo zajedno od februara, a zvanično od aprila. Kad sam se vratila za Srbiju, ja sam to i obelodanila. Ja sam znala da on ulazi, ali nisam htela da otkrivam - rekla je Stanija.

Je l' ste bili u kontaktu - pitala je Dušica.

- Lepo smo se rastali. Znaš kako, pamtim ljude po kraju, na početku su svi fini. Ne čujemo se često, ali kad mu nešto treba, tu sam uvek...Pred njegov ulazak je on par dana proveo u Rumi, došao je da vidi Pabla. Nisam htela da okačim sliku, da se ne bi provalilo. Desilo se to da nema ko da ga vozi u Šimanovce i ja sam rekla da ću da ga odbacim do rampe. Desilo se to da kad sam ga dovezla i rekao je kao je l' se stidiš. Samo sam spustila prozor i pozdravili smo se tu. On je bio ovih godina dok smo bili u vezi u mojoj senci, pod mojim uticajem. Mislim da mu nije lako što ima epitet "Stanijin bivši" - rekla je Stanija.

