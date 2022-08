NE DRUŽIM SE SA ZADRUGARIMA, NE ŽELIM DA SE DOPISUJEM S NJIMA! Dušica Jakovljević iskreno o svemu, otkrila detalje iz života

Voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je da ostaje kraj malih ekrana i ističe da je ona zaštitno lice tog projekta.

Ona je sada otkrila da li je privatno u kontaktu sa učesnicima rijalitija, a osvrnula se i na porodicu.

- Ne znam gde se pričalo da neću biti. Mislim da su to uvek bila neka nagađanja. Ljudi idu u cirkus kako bi gledali čoveka koji hoda po žici i onda gledaju kada će da padne. Džabe se nadaju mom padu. Od mnogih stvari u životu, koje su mogle da budu pad, napravila sam neke nove stepenice za nove uspehe – započela je Dušica i dodala:

- Od prve sezone “Zadruge”, ja sam zaštitno lice tog projekta, tako će biti i ubuduće. To je kao da pitate pevača da li su mu dosadili njegovi najveći hitovi. Uživo emisije su tlo gde se najbolje snalazim, kao neko ko je vešt u improvizaciji, to je moje srednje ime. Nisam se zasitila i vrlo rado ću voditi “Zadrugu” koliko god to bude potrebno.

- Rekla sam da neću iznositi nikakve detalje iz privatnog života, s obzirom na to da sam pre skoro tri meseca objavila taj “stori”. Da, imam jaču polovinu - bilo je sve što je rekla na tu temu, te se osvrnula na decu.

- Moja deca se najčešće raspravljaju, ako ne i jedino oko toga, da Anđela hoće da spava, a Ognjen igra igrice, pa priča suviše glasno jer stavi slušalice pa nema kontrolu nad jačinom svog glasa. Stvarno nemamo neke konflikte ni kod kuće, non stop razgovaramo. Ognjen je takav da se budi vedar i nasmejan, a sa Anđelom znamo da ne treba kretati u neku razdraganiju komunikaciju prvih sat-dva posle buđenja, dok ne dođe sebi. Naučila sam da poštujem njihovu individualnost i karakter, kao što su i oni naučili da poštuju jedno drugo. Inače ne volim te konflikte i svađe, ne daj Bože tuče, između braće i sestara. Sve može da se reši na drugačiji način i mislim da sam uspela u tome - istakla je ponosno.

Stalno se polemiše o njenom prijateljstvu sa rijaliti učesnicima, a sada je Dušica rešila da progovori o tome.

- Meni stvarno učesnici rijalitija ne pišu, nemam kontakt sa njima. Nije što se ja ne družim, ali moji prijatelji stvarno nemaju veze sa javnim životom niti su javne ličnosti. Vodim jedan potpuno običan i svakodnevan život. Ne zanosim se, meni je moj posao kao i svaki drugi posao samo što je moj život zbog mog posla javno izložen. Ne družim se sa njima jer želim da profesionalno radim taj posao, da se apsolutno na to usredsredim, da mi druženje sa nekim ne uruši autotitet. Mi se naravno možemo sresti, popričati, videti, pa i razmeniti neku poruku, zašto da ne - završava Dušica.

