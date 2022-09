IMAO NAJŽEŠĆI S*KS U RIJALITIJU, ŽIVEO NA SOCIJALI OD 700 €: Čupo Kalač posle Jelene Golubović nestao, evo gde je sad i šta radi

Ćupo Kalać, koji je za sebe govorio da je prvenstveno muzičar, pa tek onda kamiondžija, srpskoj javnosti je postao prvo poznat kao menadžer i prijatelj Ekrema Jevrića, koji je preminuo 2016. godine, a onda i po svojoj ekscentričnoj vezi sa rediteljkom i rijaliti učesnicom Jelenom Golubović.

Naime, tokom Farme 5 Jelena i Čupo imali su žestoku akciju, posle koje su uplovili u turbulentnu vezu. On je posle te akcije u štali ispao zbog malog broja glasova publike, ali je potom i vraćen u baražu. Tada je Jeleni preneo informacije iz spoljašnjeg sveta zbog čega je bio diskvalifikovan. Zaprosio ju je u emisiji u kojoj je proglašena za pobednicu „Farme“. Ljubav nije trajala dugo, a ponovo su se sreli u rijalitiju Parovi, gde su jedno drugo „častili“ mnogobrojnim uvredama i iznosili su stvari koje su vezane za njihov intimni život.

foto: Printscreen

Jelena Golubivić, koja se trenutno nalazi u rijalitiju Zadruga 6, pre nekog vremena za Kurir je rekla da o bivšem vereniku nikad ne misli,

"Čupo je za mene prošlost, ne znam ko je taj čovek. On je sada, koliko znam, u Švedskoj, nit me zanima niti me je briga šta je i gde je. On je za mene davna prošlost, nema potrebe da ga spominje", rekla je za Kurir tada.

foto: Printscreen

I muzičar, posle učešća u „Parovima“ i veze sa Jelenom Golubović, povukao se iz domaće javnosti, i o njegovom privatnom životu se danas vrlo malo zna. Ono što je poznato jeste da se oženio, da živi u švedskom gradu Geteborg. A sudeći po fotografijama na društvenim mrežama pevač ima troje dece i živi povučen porodičan život.

Ono što je ostalo zabeleženo u medijima jeste da je se šuškalo da Čupo živi od socijalne pomoći koja iznosi 700 evra i poneke tezge koju ugovori, a njegove tvrdnje da je vlasnik firme i 20 kamiona ispostavile kao neistina.

kurir.rs

Bonus video:

00:34 Jelena Golubović iznenađenje u Zadruzi 6