"REKLA JE DA ĆE POKUŠATI I POSLE DVA MESECA JE UMRLA": Žika Zana posvetio baladu Marini Tucaković, pesma će izaći poseban dan

Balada "Alhemičar" koju je grupa "Zana" snimila u čast preminule Marine Tucaković, koja im je bila višedecenijska prijateljica i saradnica, biće premijerno puštena u ponedeljak, kada se navršava godinu dana od smrti legendarne kantautorke.

Zoran Živanović Žika, osnivač "Zane" za koju je Marina napisala hit "Dodirni mi kolena", planirano je da pesma "Alhemičar" bude istovremeno puštena na svim radio-stanicama 19. septembra.

foto: Printscreen/Prva TV

Numeru je napisao dva meseca pre nego što je Tucakovićeva izgubila dugogodišnju bitku sa karcinomom dojke. NJegova supruga i pevačica Jelena Živanović je pisala tekst, ali kada je "zapelo", rekla je Žiki da ga odnese kod Marine da presluša muziku i možda dopiše koji stih.

- Otišao sam kod Marine i rekla mi je "super, pokušaću da uradim" - priča Žika.

- Nažalost, posle dva meseca je preminula. Jelena i ja smo odmah rešili da tekst balade može biti posvećen njoj. Posle dva dana, iz Jelene se rodio neverovatno dirljiv tekst o Marini.

Nije otkrio stihove "Alhemičara", ali kaže da je ovaj naziv potpuno opisuje i da je ona to svakako bila.

foto: Nemanja Nikolić

- To bi bilo divno, a pokazalo bi da svi mi znamo da poštujemo lik i delo najvećeg tekstopisca u celom regionu. Zanimljivo je i to da je Laća, Marinin i Futin sin, dopisao par stihova, Futa odsvirao deo pesme, a Radovan iz NJujorka poslao deonice na gitari. To daje ozbiljnu emociju čitavoj pesmi i mislim da će svako ko je čuje to i osetiti.Frontmen "Zane" se sa Marinom Tucaković družio duže od 40 godina, a njena smrt veoma ga je pogodila. Ranije je pričao da su se upoznali 1979. godine u nekom studiju. Dve godine kasnije, pred ulazak u avion dobio je tekst "Dodirni mi kolena", koji mu se na prvo čitanje nije svideo. Pozvao je Marinu, rekao joj da pesma nema smisla, a ona mu je odgovorila da više neće raditi ako ne uzme tekst. Ostalo je istorija. Upravo ovaj hit je grupu "Zana" vinuo u sam vrh muzičkih top-lista i popularnosti. Takođe, Tucakovićeva je "Zani" napisala poznate numere "Jabuke i vino", "Mladiću moj", "Rukuju se, rukuju", "Majstor za poljupce", "Nisam, nisam devojka tvoga druga", "Vojna pošta", "Mala", "Vejte snegovi"...

Marinin sin Milan Laća Radulović juče je objavio da će jednogodišnji pomen njegovoj majci biti održan u ponedeljak na beogradskom Novom groblju u krugu porodice.

foto: screenshot, Zorana Jevtić

Žika kaže da postoji ideja da se napravi veliki koncert u Beogradu sledeće godine, gde bi nastupile sve zvezde iz zemlje i regiona koje su sarađivale sa Marinom i otpevale te hitove.

- Ovom prilikom želim da se zahvalim gradonačelniku Aleksandru Šapiću, koji je prepoznao i odmah podržao moj predlog i obećao podršku Grada, CEBEF-u koji bi to organizovao, kao i RTS i Oliveri Kovačević u čiju podršku svakako ne sumnjamo. Nadam se da ćemo uspeti da izguramo ovaj veoma zahtevan poduhvat, Marinini stihovi će svakako živeti u svojoj večnosti, a mi moramo čuvati i negovati sećanja na nju i njena dela - zaključuje Žika.

Kurir.rs/I.B/Novosti

Bonus video:

02:52 Laća se prisetio poslednjeg susreta sa Marinom Tucaković: OTKRIO ŠTA MU NAJVIŠE NEDOSTAJE