TIJANA URLALA NA MARINKOVIĆA! Pevačica se RAZBESNELA na Ivana: "Trpim maltretiranje od njega, vređa me i s*ksualno ZLOSTAVLJA"!

Ivan Marinković i Tijana Jovović nedavno su ozbiljno zaratili za crnim stolom u Zadruzi 6.

Naime Tijana Jovović se požalila za crnim stolom kako trpi maltreitiranje od strane Ivana Marinkovića otkako je ušla u Zadrugu 6.

- Ja evo već od početka kako sam došla ovde trpim maltretiranje od Ivana Gavrilovića - rekla je pevačica i izazvala gromoglasan smeh u Beloj kući, jer je Marinkovića permutovala sa poznatim denserom, te je nastavila:

foto: Printscreen

- Čovek mene konstantno od kada sam došla ovde mene vređa, maltretira, a evo sad je i počeo seksualno da me zlostavlja, udario me po dupetu - što je opet izazvalo smeh kod zadrugara, te nastavila:

- Ovo ja više ne mogu da ovo trpim, kako god to neko komentarisao, da gledaoci glasaju za mene da ispadnem na šta se Marinković uključio, pa rekao:

- To su patetične fore! Ma ti si jedan veliki folirant! - rekao je Ivan, nakon čega su on i Tijana ušli u žučnu raspravu i svađu. Pevačica je počela da urla iz sveg glasa na Marinkovića, a on je nastavio da se raspravlja sa njom.

Podsetimo Tijanu Jovović mnogi pamte po takmičenju u "Pinkovim zvezdama", kada je pobrala mnoge simpatije gledalaca svojim glasom. Nakon "Pinkovih zvezda" se povukla, te je pre ulaska u Zadrugu 6 izjavila kako je ušla da pokrene muzičku karijeru i da joj je potreban dobar marketing, a Zadruga je pravo mesto za to.

Kurir.rs/StefanBožović

Bonus video:

00:22 Nives Celzijus zaigrala u garaži