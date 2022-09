SAHRANJIVALI JE 4 PUTA! Vera Matović otkrila najveće neprijatnosti koje je doživela: Iz Amerike proveravali DA LI SAM ŽIVA

Poznata pevačica Vera Matović gostovala je u emisiji Sceniranje na Kurir televiziji gde se dotakla svojih najvećih doživljenih neprijatnosti.

- Nažalost, pošto ništa nisu mogli da mi pripreme. Rekli su da sam se udavala za neke pokojnike. Ima već 5 do 6 godina kada su mi to priredili. Zatim su me sahranjivali 4 puta - rekla je pevačica.

foto: Kurir Televizija

- Jednom su rekli da smo na putu ka Obrenovcu imali saobraćajnu nesreću sin i ja i da je samo on ostao živ. Iz Amerike su se ljudi raspitivali da li je moguće da se to desilo. Kolege su me takođe zvale, a ja se nisam javila na telefon. Ispao je tada još veći haos. Zvali su me Ana Bekuta, Miroslav Ilić, Snežana Đurišić itd. Mada kada sam se javila na poziv Miše Mijatovića on je samo rekao da je odanuo jer su ga svi živi zvali iz Amerike da vide da li je istina, a ja se nisam javljala - rekla je pevačica.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:55 JEDINA SAM VIDELA TOMU NA SAMRTI: Vera Matović ekskluzivno za Kurir otkrila kako su izgledali POSLEDNJI DANI velikog pevača