LJUBAVNE JADI ACE LUKASA! Progovorio o bivšim ljubavima, šta su mu sve radile od ljubomore, a ova mu je uništila SKUPOCENA KOLA

Aca Lukas otkriva da mu je jedna u nizu devojaka s kojima se zabavljao posle razvoda od Sonje na kolima napisala "p*derčino"! Folk pevač je toliko razljutio partnerku da mu je uništila automobil ispred jedne kafane u Crnoj Gori.

- Bio sam na moru kada mi je devojka sa kojom sam bio u vezi uništila novi "audi"! Napisala mi je "p*derčino" onim sprejom koji se koristi za novogodišnje praznike. Ne znam samo kako se te reči setila, jer sam ja sve samo ne to! To se desilo posle jedne svađe - započinje priču Lukas, ne želeći da otkriva razlog zbog kog se njegova tadašnja devojka naljutila na njega.

- Komšije mi svaki dan grebu kola. To je zato što imam najskuplji automobil u kraju, pa im upadam u oči. To je zato što ne živim na Dedinju, nego na Voždovcu. Ali lakše mi je da mi auto bude ogreban nego da živim u delu grada kom ne pripadam, gde se ljudi lažno predstavljaju i izigravaju budale. Neću da mi komšinica bude pevačica koja ide privatnim avionom na tezgu, pa je sam put košta više nego što zaradi na nastupu! Ne znam zašto imaju potrebu to da rade? Nikada tako nešto ne bih uradio, jer ne živim lažnim životom, kao što mnogi danas žive. Kod mene je sve transparentno!

Lukas je siguran da mu bivše supruge Svetlana, Nataša i Sonja nikada nisu uništavale četvorotočkaše.

- Glupo bi i bilo da mi pale kola, kada su to ista ona kola koja sam im kupovao! - kaže Aca, koji posle tri braka ne razmišlja o ozbiljnoj vezi: - Trenutno mi prija da imam devojke na jednu, dve, pet ili 105 noći. Možda se to promeni, pa se oženim 16. put, ali sada mi prija ovako. Nekada mi nedostaje da imam porodicu, ali ne pitam se ja kada ću se zaljubiti, to se samo desi. Ne bežim ni od braka, ni od ozbiljne veze. Sve je to lepo, ali mora da bude spontano. Ne mogu da se programiram na ovo ili ono. Zasad mi nijedna nije toliko privukla pažnju da poželim da se oženim njom!

Sve Lukasove ljubavi Lukas iza sebe ima tri braka. Prvi put je na ludi kamen stao sa Svetlanom i dobio sina Lazara i ćerku Miljanu. Onda se zaljubio u Natašu i dobio sina Andreja. Posle drugog razvoda Aci je za oko zapala pevačica Danijela Vranić. Ali jedna žurka promenila je sve... Aca je, naime, sa Danijelom otišao na jednu proslavu i tamo smuvao Sonju, bivšu suprugu Željka Šašića. Tako je na tu žurku došao sa jednom, a otišao sa drugom ženom, a Sonja mu je uskoro postala treća supruga! S njom je dobio ćerku Viktoriju, ali je posle devet godina njihova ljubav pukla. Posle razvoda bio je s nekoliko poznatih dama, među kojima je i bivša misica Jovana Doroški.

