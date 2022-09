"UPALI SU NAM U STAN, SEKIROM GA UDARILI U GLAVU" POTRESNA ISPOVEST Petrućijeve majke o PAKLU koji je prošla sa sinom!

Marko Petrušević Petrući svojom potresnom životnom pričom šokirao je cimere, ali i milione gledalaca, a sada se oglasila njegova majka i iznela šokantne detalje.

Pevač je priznao da je zbog višegodišnjih problema sa ljudima iz kriminalnog miljea morao da napusti porodični dom, ne bi li svoju majku spasio neprijatnosti, ali i da je u jednom periodu bio zavistan od alkohola i narkotika, od čega je ipak uspeo da se izleči.

O Petrućiju i svim problemima koje je imao govorila njegova majka Nada.

- Marko je natprosečno inteligentan, uvek mu je u školi sve išlo. U osnovnoj školi je bio ubedljivo najbolji, a onda u srednju došao i počelo je sve - kafići, društvo. Kako to već ide. - počinje priču Nada, koja se prisetila nemilog događaja kada joj je na vrata porodičnog stana pokucao čovek sa sekirom, koji joj je tražio sina.

On je krenuo na rođendan neki, video je dole na igralištu da se nešto dešava, da tuku neku decu. Umešao se, on je fizički jak, prebio ih je sve tamo... Ulazio je u tuče, voleo je da se dokazuje kako je jak. Ti momci su se svetili, došli su mu na vrata. Pojma nisam imala, otvorila sam, tražili su Marka. Nisam još stigla ni da otvorim, krenuli su sekirom po vratima. Marko je sišao, udarili su ga sekirom po glavi i pobegli. Bila sam jako uznemirena, on mi je objasnio šta je bilo i rekla sam da će ta njegova nezrelost nas roditelje dotući. Vrata smo promenili, ali on je nastavio da deli pravdu. Tada je otišao od kuće, rekao je da više neće praviti probleme. Nije bio tu neko vreme, ali vratio se.

Nada ističe da je njen sin oduvek bio omiljeni u školi, u društvu, u kraju u kom žive. Ali da je, nažalost, često pravio probleme samom sebi, pa tako i roditeljima.

Marko je, u suštini, jako dobro dete bio. I sada je relativno dobar - kad idem ulicom, nema ko me ne pita za Marka, i kad je bio mali, ali i sad. Sa svima je bio tu, svima pomogao, komšijama... Za Marka me svi pitaju, za starijeg sina niko. Dolazili su mi na vrata, donosile komšije poklone - starijim ljudima je uvek pomagao, nosio im kese iz prodavnice, bio je stvarno dete za primer. Međutim, ima tako neke faze. Meni liči sve na bipolarni poremećaj. Ima faze kad sve hoće, pa poslepodne već neće to, pa sve što počne napusti... Predlagala sam da idemo kod psihologa da popričamo malo, zbog njega, on nije pristajao. Emotivno reaguje, to ga često dovodi u neprijatne situacije. I nas nekada, ali više ne. Mnogo je pravdoljubiv, uvek se borio za pravdu.

