"NJIH PRIVLAČI DA VRIŠTIŠ" Suzana Mančić otvorila dušu o traumama iz prošlosti: SAČEKAO ME JE ISPRED LIFTA!

Voditeljka Suzana Mančić se u jeku priče o silovatelju prisetila traumatičnih iskustva iz detinjstva.

Naime, Suzana Mančić je govorila o tome kako je morala uvek da ide sa nekim napolje, jer je u njihovoj blizini živeo nasilnik.

- Čekali su da devojka uđe u zgradu. Imala sam jednu drugaricu kojoj je čovek ušao u lift i krenuo da se skida, a ona ga je hladno pogledala i rekla “videla sam ja i bolje”. Oni se ne “lože” na to da te pipnu, oni se lože na to da ti vrištiš. To su bili manijaci tada - ispričala je Goca Tržan.

Na ovu priču nadovezala se i Suzana.

- Bio je jedan manijak koji je vršljao u kraju kod nas. Tada se “nije znalo za ljudska prava”. Sećam se da su se roditelji organizovali po smenama i da su ga uhvatili na kraju. Blizu je bio 29. novembar, policijska stanica, verovatno su ga odveli tamo. Tako smo se rešili jedne bede. Uvek smo išli u grupama. Po dve devojčice, retko kada se neko vraćao sam iz škole. A kada mi se dogodilo ovo ispred lifta tada sam bila već odrasla devojka. Užasno sam se uplašila. Drala sam se kao magarac. Niko iz susednih stanova nije izašao da vidi o čemu se radi - ispričala je Suzana, a Goca je dodala da misli da je danas malo gora situacija jer se svako plaši “neželjenih batina”.

