"IDE TUŽBA! IMAM DOKAZ DA JE HTEO DETE, ALI NIJE MOGAO" Ivana Šašić uzvraća UDARAC bivšem mužu: Pevačica iznela PRLJAV VEŠ!

Pevačica Ivana Šašić oglasila se i odgovorila na žestoke prozivke svog bivšeg supruga Bojana Simića, od kog se, nakon što ga je uhvatila u preljubi, razvela u avgustu ove godine.

Kako je otkrila, zbog svega što je Bojan ispričao danas pokrenuće sudski postupak protiv njega.

- Za sve što je moj bivši muž izrekao o meni, ide tužba! Njemu se izgleda ostvario životni san, da bude deo javnog sveta i tih nekih priča. Uvek je želeo da bude viđen i bude popularan, a da bi to mogao, treba da ima zanimanje, kvalitete, da poseduje nešto u životu da bi mogao da stane uz neke ljude. Molio me je da uđe sa mnom u četvrtu sezonu "Zadruge", tada sam ja ušla da vratim dugove. Javnost će videti ko je on i kakav, a ja za sve što budem govorila, imam dokaze - kaže bivša zadrugarka.

Bojan je ispričao da su se njih dvoje ljubili u jednom prestoničkom kafiću nakon što su se razveli što, kako tvrdi, može da potkrepi snimcima sa sigurnosnih kamera. S druge strane, Ivana Šašić to demantuje.

- Nismo se ljubili. Mogu da vrate kamere iz kafića, slobodno. Ako neko nasrće na tebe da te poljubi pred nekim, neko ima obraz da se ne blamira - kaže Ivana, a na pitanje kako reaguje na njegovu izjavu da ona nema "neko veliko ime" na našoj javnoj sceni, pa da se na njega poziva, već da joj je on "završavao stvari" na domaćoj estradi, pevačica kaže:

- Ne reagujem na tu njegovu priču. Nema veze da li sam veliko ime ili ne, jer ja radim svakog dana i jako lepo živim od svog posla. Ne treba mi veliko ime, najbitnije mi je da radim svakog dana. A čime se on bavi i od čega živi on, to je najbolje da pitate njega.

Bojan je istakao da je sada srećan što sa Ivanom nema dete, jer je video kakav je čovek i da, sa takvom ženom, "ni kamen ne bi imao, a ne dete".

- I za to postoje dokazi. Ja imam dvoje dece, a ako nije želeo on dete sa mnom, ne znam stvarno zašto smo išli u Valjevo da se raspitujemo za vantelesnu oplodnju, da radimo analize? I za to imam dokaz. I do koga je, do mene ili do njega? Išli smo na vantelesnu oplodnju, imali preglede, nije da nije hteo, već nije mogao! Po papirima koje ja imam, on je taj koji nije mogao - zaključuje Ivana.

