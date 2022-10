VELIKA ISPOVEST BIVŠEG MUŽA ŠAŠIĆKE KOJI JU JE PREVARIO: Zna me cela Srbija, sve sam joj ja ZAVRŠAVAO! Drago mi je što nemamo DETE

Pevačica Ivana Šašić i njen suprug Bojan Simić razveli su se 2. avgusta ove godine, nakon što je u aprilu saznala da joj je bio neveran.

Ivana je otkrila da ju je Bojan varao sa 14 godina starijom ženom, nakon čega je pokušala da se pomiri sa suprugom, međutim usledio je razvod, ali i nove drame.

Ivana je, naime, na svom nalogu na Fejsbuku žestoko potkačila bivšeg supruga, kog je prozvala da će medijsku pažnju dobiti preko njenog imena.

- Šta god trabunjao, lupetao, izjavljuivao, legao, mazao, hvalio, kudio... Neka zaradi nešto parica na konto toga što je bivši muž Ivane Šašić! Ne malam po tuđem dvorištu, a svoje sam dobro počistila onog trenutka kada sam se razvela i, verujte, srećna sam žena - napisala je Ivana, na čije reči Bojan nije želeo da ostane imun.

- Nisam ničiji bivši muž, ona je moja bivša žena! Ja sam Bojan Simić Boki, tako me svi znaju, Srbija, bivša Jugoslavija, Evropa... Svi znaju moje ime i prezime, a ne ime Ivane Šašić se nikada nisam pozivao. Ponavljam, ničiji bivši muž nisam, već je ona moja bivša žena! Niti se pozivam na njeno ime, niti je njeno ime toliko jako da bih se na isto pozivao. Ljudi me odlično znaju, a zna i ona da sam joj sve završavao jednim telefonskim pozivom, više sam ja njoj doprineo nego ona meni, što je Ivana Šašić. Pa, da joj nije bilo mene, nikad ne bi bila na raznim novogodišnjim programima, ja sam joj to završavao, sve radio za nju, a vidite i sami kako mi vraća! Pljuje me javno, kaže da je očistila svoje dvorište čim se razvela i da je srećna žena... Šta sam ja, đubre?! A to, koliko je srećna žena... - priča Ivan.

Bojan ne poriče da je prevario bivšu suprugu. Kako kaže, kad je Marko Jarić mogao Adrijanu Limu, može i on Ivanu Šašić.

- Prvo je kao odlučila da se sporazumno razvede, rekao sam joj da nije nikakav problem. Kada su me na sudu pitali: "Bojane, vi ste učinili preljubu u bračnoj zajednici", rekao sam: "Jesam, izvinjavam se, sudija. Kada je Marko Jarić mogao najbolju ribu na svetu da prevari, Limu, što ja ne bih mogao Ivanu?!", ceo sud je plakao od smeha, to sam rekao pred njom i njenom advokaticom. Potpisujemo, stojimo jedno pored drugog, ja je sprdam: "Poljubi me, poljubi me". Ja sam takav, sprdam se, ne prosipam zlu krv, međutim ona je stvarno bezobrazna. Krivo joj je što se družim sa nekim ljudima - priča Bojan i otkriva da je Ivana, koja se u javnosti predstavlja kao principijelna žena koja preko prevare ne prelazi, sa njim bila i nakon što su se zvanično razveli.

- Piše da sam ja nju zvao, a u životu je nisam okrenuo posle razvoda. Jedne noći me je zvala u pola tri, nakon razvoda je bila sa mnom! Videli smo se, bili na ručku taj dan, kad smo se razveli. Posle nekoliko dana došla kod mog brata na Banovo Brdo u kafić, neka slobodno vrati kamere, ljubili smo se pred svima! Ljubila se sa mnom nakon razvoda, a posle toga s njene strane kreće pljuvačina po meni! Priča da mene interesuju parice, kakve parice?! Para imam za normalan život, da ne brinem. Ćutao sam do sada, nisam hteo da dajem nikakve izjave, ali sada je preterala sve granice!

Razveo se od žene, pa "šutnuo" švalerku - Nismo više zajedno, to je bila samo kombinacija. Ivana je pričala po medijima: "Četrnaest godina starija", ja rekoh: "Jeste, ali kad skine brushalter, pa kada joj se zategne lice, bude kao devojčica od 20 godina (smeh)". Ta žena i ja smo bili u bezveze kombinaciji. Lepa je, simpatična, ona se primila... Nisam ja za bacanje! foto: Printscreen/Pink TV, Nemanja Nikolić

Iako su se razveli tek ovog avgusta, Bojan kaže da stvari između njega i Ivane Šašić dugo nisu funkcionisale.

- Otkad je Ivana ušla u "Zadrugu" 2020. godine, ona i ja faktički više nismo ni živeli zajedno... Pa i pre toga, nismo imali nikakav odnos! Posle toga sam "pao" u Austriji, bio sam u zatvoru. Izašao sam 3. marta, ona je došla tamo tri dana nakon mog izlaska. Nije došla odmah da me sačeka, kao što bi svaka žena došla da sačeka muža posle osam meseci! Došla je i krenula da šišti, skine burmu i kao: "Ja ću da se razvodim", rekao sam joj da može slobodno, samo da mi kaže razlog. Tada je još nisam prevario - rekao je Bojan.

Dok su bili u braku, živeli su zajedno sa njenim sinovima, a zajedničko dete nemaju.

- Mi nemamo naše zajedničko dete, ali sada mi nije nimalo žao. Sa takvom osobom ne bih ni kamen imao! Kakva je ispala na kraju... Ta pljuvačina me je baš iznenadila, pljuje me da sam ovakav, onakav - ističe on.

