"VIDEĆETE, JA ĆU TO OSTVARITI": Milica Pavlović se vraća u Leskovac da ispuni obećanje koje je DALA KAO DEVOJČICA!

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović imala je veoma iscrpljujuću letnju turneju na kojoj je održala više od šezdeset nastupa i koncerata.

Nakon što je desetak dana predahnula i napunila baterije u sunčanoj Grčkoj nastavlja sa brojnim poslovnim aktivnostima. Album "Posesivna", koji je uradila uz podršku "Telekoma", postigao je ogroman uspeh i samim tim je Milica bukirana mesecima unapred, ali bez obzira što je sa svojim bendom u prethodnih jedanaest godina obišla veći deo naše planete, tek sada će imati prvi veliki koncert u svom rodnom gradu - Leskovcu.

Naime, Seksi senjorita uživa ogromnu popularnost i omiljena je u gradu iz kog potiče, o čemu svedoči i to da drži rekorde posećenosti u klubovima u kojima je nastupala, ali će sada po prvi put svojim sugrađanima zapevati na velikom gradskom trgu. U utorak, 11. oktobra, slavi se dan grada Leskovca, te će Pavlovićeva otpevati svoje brojne hitove svojim sugrađanima, koji već godinama žele da je vide na velikoj pozornici.

foto: Printscreen Instagram

Milica priznaje da joj je ovo veoma važan koncert u karijeri i da se nedeljama raduje što će se po prvi put družiti sa svojim sugrađanima na ovaj način.

- Leskovac je moj grad, ogromno mi je zadovoljstvo i čast što ću po prvi put pevati na gradskom trgu. I pre nego što sam postala poznata sam umela da kažem svojim prijateljima - "Videćete, ja ću jednog dana pevati na ovom trgu i ceo grad će doći da me sluša". I evo, desiće se. Ispuniću obećanje koje sam sebi dala još kao devojčica. Mnogo sam srećna, to su moji ljudi, ja se u svom gradu osećam izuzetno voljeno i moram da priznam da imam i neku vrstu pozitivne treme - kaže Milica uz osmeh.

Na konstataciju da je zaista čudno da tek posle 11 godina karijere peva u svom gradu, Pavlovićeva je samo kratko prokomentarisala da je očigledno morala da čeka ovaj poziv.

foto: Privatna Arhiva

- Iskreno, i sama sam se pitala zašto do sada nisam dobila poziv da pevam na trgu u svom gradu, ali očigledno je tako moralo biti. Ja znam koliko me tamo ljudi vole i koliko obožavaju moju muziku, imala sam nastupe u klubovima i uvek su kapaciteti bili mali za moju publiku, ali ovo je zaista nešto posebno. Bukvalno odbrojavam dane do koncerta - ističe zadovoljno Milica.

Pavlovićeva i njen bend su već počeli sa pripremama za ovaj spektakl, a kako se šuška, očekuje se rekordna posećenost na trgu u Leskovcu.