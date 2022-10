PEVAČ ZA DLAKU IZBEGAO TRAGEDIJU! Renatu se plafon srušio pored glave, zamalo da ga POKLOPI! (FOTO)

Nekadašnji pevač "Granda" Renato Henc otkrio je kakva nezgoda mu se dogodila u jednom beogradskom hotelu.

Renato je redakciji Kurira poslao fotografije na kojima se vidi da je za dlaku izbegao da ga pogodi velika ploča koja je pala sa plafona.

foto: Renato Henc/Privatna Arhiva

- Zamalo da me poklopi plafon u hotelu, došao sam kao gost. Samo se sručilo pored mene, klima je navlažila gipsanu ploču i samo se obrušila pored mene. Neko me čuva, isto tako iz one saobraćajne nesreće izašao bez ogrebotine, evo i sad - istakao je Renato.

Podsetimo, poledica na putu ka Bugarskoj pevača je jednom prilikom umalo koštala glave, ali je nakon svega živ i zdrav izašao iz uništenog automobila.

Kurir.rs

