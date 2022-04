POPOVIĆ JE NJEGA UKLONIO IZ GRANDA ZBOG KRŠENJA VAŽNOG PRAVILA: Pevač uradio ZABRANJENO da bi prehranio porodicu, evo gde je sad

Pevača Renata Henca svi znate iz takmičenja "Zvezde Granda".

Međutim, malo ko zna da je njega Saša Popović izbacio iz ove diskografske kuće zbog toga što je prekršio jednu od osnovnih stavki u svom ugovoru.

Henc je bio finalista treće sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Nekoliko godina snimao je pesme za ovu izdavačku kuću i nastupao kao zvezda "Granda", a onda se desilo nešto neočekivano.

Domaća javnost bila je šokirana informacijom koja se pojavila u medijima da je Renato izbačen iz "Grand" produkcije. Sam pevač je priznao da je prekinuo saradnju sa Sašom Popovićem.

- Imao sam nastup koji nisam prijavio Saši i Žiki Jakšiću, a oni su saznali. Ugovor koji "Zvezda Granda" potpiše sa ovom kućom striktni su i bespogovorni, a ja se u ovom slučaju nisam pridržavao tih odredbi - priznao je Renato tada i dodao:

- Rekao sam mu da moram da radim kako bih prehranio svoju četvoročlanu porodicu i da mi taj ugovor koji imam sa "Grandom" samo otežava posao. Znam šta je šou-biznis i na čemu on i Žika insistiraju, ali ja sam narodski pevač i jedino što u životu znam da radim jeste da pevam. "Snalažljiv si ti, ne bojim se ja za tebe", rekao mi je Saša, a i sam znam da sam iskusan pevač. Ali, ko zna, možda me nekad u budućnosti ponovo vidite u "Grandu". Do tada ću pevati svakom ko me bude pozvao! - izjavio je Henc za jedan dnevni list 2010. godine.

Renato se 2021. godine pojavio na Kurir televiziji i pričao o Grandu.

- Jednostavno nisam sebe više video tamo i morao sam da izađem. To je bio veliki pritisak, direktor produkcije je imao 20 posto uvida u ono što on radi, a 20 u ono šta mi radimo. Nije imao uvid kako mi prolazimo na terenu, da li se novac zaista donosi u produkciju itd. Svašta se tamo izdešavalo što meni nije prijalo, nastavili smo svako svojim putem i eto - rekao je Renato nedavno na Kurir televiziji.

