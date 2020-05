SVI SKANDALI ZVEZDA GRANDA! Njen INTIMAN SNIMAK procurio u javnost, pevač PREKRŠIO ugovor, a on je IZBAČEN naglavačke

Takmičenje za Zvezdu Granda emituje se već 14 sezona, a pored neminovnog uspeha koji takmičari tokom sezone ostvare, dešavaju se i neizbežni skandali, koji su u poslednje vreme sve češći.

Šestočlani žiri neretko ulaze u rasprave kako međusobno tako i s takmičarima.

Renato Henc prekrišio ugovor

Renato Henc bio je finalista treće sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda”. Nekoliko godina snimao je pesme za ovu izdavačku kuću i nastupao kao zvezda Granda, a onda je izbačen zbog kršenja ugovora.

- Imao sam nastup koji nisam prijavio Saši i Žiki Jakšiću, a oni su saznali. Ugovor koji zvezda Granda potpiše sa ovom kućom striktan je i bespogovoran - priznao je, i dodao:

- Rekao sam mu da moram da radim kako bih prehranio četvoročlanu porodicu i da mi taj ugovor koji imam sa Grandom samo otežava. Ja umem samo da pevam i tako zaradim.

„Snalažljiv si ti, ne bojim se ja za tebe“, rekao mi je Saša. Možda me u budućnosti ponovo vidite u Grandu. Do tada ću pevati svakom ko me bude pozvao! - izjavio je Henc za jedan dnevni list 2010. godine.

Intiman video Sanje Stojanović

Jedan od najvećih skandala vezuje se za učesnicu Sanju Stojanović čiji je intiman video dospeo u javnost. Naime, tokom takmičenja za zvezdu Granda 2007. godine, njen bivši dečko navodno je iz osvete pustio njihov kućni video. Ona je u nedavnom intervjuu za jedan medij sumirala utiske nakon nekoliko godina od puštanja videa.

- Pa, nekako ja nisam bila spremna u tom trenutku da se nosim sa tim stvarima. Sada mi to ne predstavlja nikakav problem, ni da prokomentarišem ni da o tome nešto kažem. Tada mi je to bio takav tabu, ja sam tada imala 20 godina. Opet kažem, nezrelost je učinila svoje, nespremnost. Sada je to već nešto drugačije. Sa 30 i kusur godina malo drugačije razmišljam - kazala je Stojanovićeva.

Elvin Kadrić napao Mariju Šerifović

Jedna od poslednjih u nizu svađa dogodila se sa kandidatom Elvinom Kadrićem, koji je nakon takmičenja završio u rijaliti programu „Parovi“. On nije imao milosti prema žiriju, te je sa njima krenuo u žučnu raspravu koja je uspela da zaokupira sve kraj malih ekrana. Vrhunac njegovog nastupa je bilo kada je poručio žiriju kako ima više ljudi na nastupu od njih, da bi ga Marija oterala sa scene rekavši da je nekulturan i bezobrazan.

- Što se tiče pevanja, pokvario si se. Baš jedna neprijatna stvar za slušanje. Taj tvoj vokal, kao na elektrošokovima da si - poručila mu je Marija Šerifović, a onda je Kadrić krenuo u nemilosrdni verbalni napad.

- Da kažem nešto, nemojte rezati. Ja sam pre dve godine pevao, rekla mi je Marija da joj se javim da će pomoći. Zvao sam, nije mi se niko javio. Pisao sam na joj na Fejsbuku, Instagramu, niko mi se nije javio. Prošli ste pored mene, trebalo je da se pozdravite i da se dogovorimo. Je l’ moguće da ja nisam kandidat za pobede. Čovek koji može da puni sve. U redu sedam, ali jedan. Radio sam diskoteke, verujte da sam imao više naroda nego vi, samo što vi uzimate veću sumu, a ja uzimam manje - rekao je tada ljutito Elvin, dok mu Marija nije ostala dužna.

- Ti si sad bezobrazan i nekulturan. Ovaj kandidat može da se pokloni i ode. Hajde odmah, ovakve diskusije se neće voditi. To je nekultura i nepoštovanje - besno je kazala pevačica.

Adam Labunski diskvalifikovan zbog nedoličnog ponašanja

Adam je zbog neprimerenog ponašanja diskvalifikovan početkom 2019. godine. Njegova mentorka Marija Šerifović saopštila je loše vesti jednom prilikom.

„Ovim putem želim da obavestim sve ljude koji prate ‘Zvezde Granda‘ da je takmičar Adam Labunski (kojem sam bila mentor) zbog neprimerenog ponašanja diskvalifikovan iz daljeg takmičenja od strane produkcije“, napisala je tada Marija.

Nakon toga, Adam je objasnio da je problem nastao kada su njegov kolega iz takmičenja i on odseli u hotelu, a kolega doveo oca da spava sa njima u hotelskoj sobi. Labunski je potom objavio prepisku sa pevačicom Marijom Šerifović koja je rekla kako nije u redu da se „nedolično ponašaju“.

„Danijele, sobe su uzete samo za vas kandidate, tako da ćeš morati da se snađeš za oca. S druge strane, kapiram da su Adam i njegov otac možda bili grubi. Ali, ljudi, to je jedna noć, tako da za dramom nema potrebe. Sve rešite kao ljudi dogovorom bilo koje vrste, i kraj priče“, između ostalog napisala je pevačica u spornoj prepisci. No, nakon spornih prepiski Šerifovićeva nije želela više da se oglašava.

