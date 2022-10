MILJANA KULIĆ OGLASILA SE IZ NIŠA! IZNELA DETALJE O MARINKOVIĆU: "Sve je izmislio, nisam ga provocirala, evo šta sam PRIČALA"

Bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić nakon duge i teške borbe za život i medijske ilegale, otkrila je sve ono što zanima javnost.

Na samom početku Miljana je progovorila o svom zdravstvenom stanju, ali i detaljima koji su je doveli do bolničke postelje.

foto: Printscreen/Premijera

- Mnogi su pisali svašta samo da bi im sajt bio posećen. Samo Pink.rs pisao je golu istinu. Da, operisala sam želudac, iskomplikovalo se i borila sam se za život. Slezina mi je pukla prilikom intervencije, ali mi to niko nije rekao, čak sam se avionom vratila kući, ali hvala Bogu, sve se dobro završilo. Opet ih isto uradila, jer sa mojom težinom ne bih dugo živela, dogodili su se razni problemi sa kojih ne bih olako mogla da se borim. Skidanje težine je bilo neminovno - rekla je Miljana u "Premijeri".

foto: Printscreen/Premijera

Kulićeva je otkrila i koliko joj se život promenio nakon celokupne situacije sa kojom se borila više od dva meseca, te otkrila posledice iste.

foto: Printscreen/Premijera

- Promenio se iz korena. Ne mogu ni da jedem više koliko hoću, a i shvatila sam da mnogi ljudi nisu vredni mene. Željka nisam dugo viđala, pa su ga doveli jednom u bolnicu da ga vidim, ali sam znala da je bio u sigurnim rukama. Sve što se desilo verovatno ima neki razlog, možda je to neka opomena posle raznih grešaka koje sam imala - kaže Miljana Kulić.

Bivša zadrugarka, prokomentarisala je i izjave svoje bivše ljubavi, ali i otkrila istinu o odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

foto: Printscreen

- Zola nikada ne bi bio otac mom detetu i sve je ovo foliraža kako bi ponovo ušao u rijaliti. Ovo što Ivan govori je takođe glupost, meni ne treba advokat, ja mogu da se branim sama. Jelena takođe pokušava da uđe u rijaliti preko moje grbače, a to više ne može. Neću im više davati na značaju. Pričamo o čoveku koji je svom sopstvenom detetu poželeo da nema ni oca ni majku, šta dalje reći... Izmišljao je kako sam ga provocirala. On toliko izmišlja i laže, a u svakom trenutku mogu da idem na poligraf. Kada god da me pita za oca, kažem da je u Americi i da radi, nikada nisam govorila da mu je Zola otac. U početku sam mislila da ću upisati njegovo prezime detetu u krštenici, ali sada sam sigurna da se to neće desiti - istakla je Kulićeva.

