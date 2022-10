AKO ME VRATE U RIJALITI BIO BIH MUŠKA MILJANA KULIĆ! Golubović: Imam 3. stepen insomnije, MALTRETIRAO BIH UROŠA ĆERTIĆA 24 SATA

Kristijan Golubović gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se prvi put oglasio povodom diskvalificije i naveo kroz šta je prošao u zatvoru.

Međutim, voditelja Ivana Gajića interesovalo je da li Golubović ima želju da se vrati u rijaliti, ali i kako bi se zapravo ponašao u njemu.

foto: Kurir televizija

- Stvari su sad izašle iz toka. Mislim da bi sada bilo fer iz razloga zbog kog sam izašao i dao vaspitan ukor Urošu, da Pink napravi izuzetak i kaže "vrati se nazad i ovaj put ga edukuj verbalno". Ja mislim da kada bi me vratili, ja bih 24 časa bio muška Miljana Kulić Urošu Ćertiću do kraja rijalitija - rekao je Golubović.

foto: Kurir televizija

- Znači maltretirao bi ga od prve do poslednje sekunde rijalitija, a trebalo bi da znaju da ja imam 3. stepen insomnije i da mogu 10 dana da ne spavam. To čak ne može ni konj. Toliko bi ga forsirao da bi se ovaj rijaliti do kraja nazvao "Kristijanova insomnija" - dodao je Golubović.

