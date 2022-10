KRISTIJAN PRVI PUT NA KURIR TV NAKON DISKVALIFIKACIJE! Golubović tvrdi: Ćertić je slagao za POTRES MOZGA, stigli su nalazi!

Kristijan Golubović gostovao je kod Ivana Gajića u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde se prvi put oglasio nakon svoje diskvalifikacije iz rijalitija "Zadruga".

Naime, Kristijan je diskfalifikovan zato što je pretukao Uroša Ćertića (jednog od učesnika), nakon čega je završio i u policiji.

- Uroš Ćertić veliki mangup i sadista i jednostavno je dobio par ćuški zbog napada na Necu. Nakon par ćuški on je tvrdio da je dobio potres mozga, da su mu polomljeni rebra, prsti i noga. Pored toga terao je Pink da ga vodi tako "uništenog" u Urgentni centar. Sve je to čista laž i on je tačno smislio u glavi koncept. Ode tamo da kuka, oni će njega da snimaju, a do tada će mene da izbace. Očigledno je polomljen čovek - naveo je Kristijan.

foto: Kurir televizija

- Nakon toga oni su mene diskfalifikovali jer se čovek žali da umire u Urgentnom centru, a oni ne znaju zaista pravu sliku. Mene u svojstvu građana odvode u stanicu policije i mudro drže dok ne dođu nalazi iz Urgentnog centra. Iz Urgentnog centra su i došli nalazi, a na njima je bila mala čvrga iza uveta. Nešto na prstu, pa da li je radio pedikir ili manikir sam pa su ga makaze povredile. Ima neku ranicu na prstu i on je nas optužio za to. Osim toga on nije imao nijednu povredu. Nasmejali su se policajci u Beogradu i poslali pismo policajcima u Pećincima da čovek nije ni povređen i da se smeje i priča o nama. Priča takođe da je on veliki rijaliti igrač i da mu je cilj bio da budu uhapšeni Krisitijan i Bugarin - rekao je Kristijan.

foto: Kurir televizija

- Ja sam čvrsto dao reč da neću podići ruku ni na koga, osim ako se ne nađe neki kreten koji će da teroriše mene ili nekog slabijeg od sebe. Međutim, od prvog momenta kada sam ja napravio ono sa Bilavom iz Bosne, dečko je iz čista mira gurnuo klinca koji se raspravljao sa mnom. Fizički je nasrnuo na njega i kada je padao izbegao je za 2 do 3 cm ivicu vrata. Zamisli da se desilo detetu nešto. Ispalo bi da smo se ja i Uroš dogovorili napolju da ga napadnemo, ko bi mene tada oprao ovako crnog - istakao je Kristijan.

Voditelj Ivan Gajić se potom nadovezao da je Uroš Ćertić često imao potrebu da naglašava da su Kristijan i on Beograđani već mnogo kolena.

- On je 8 kolena, ja sam 3, ali ja sam mu uvek govorio nije bitno odakle smo već kakvi smo. Međutim, on ima to rasističku i homofobnu crtu koju ispoljava u svakom momentu. Kroz metafore i izlaganja koja vama izgledaju kao simpatična, mada jako su ogavna i podmukla. Tačno cilja u meko meso da vas zaboli što jače. Jako zla i iskompleksirana osoba - rekao je Kristijan.

