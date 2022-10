"TO MI JE GREŠKA IZ MLADOSTI" Igor X priznao da li je radio kao ŽIGOLO! Tada mu je bilo bitno OVO

Pevač Igor Iks godinama unazad redovno trenira i strogo vodi računa o izgledu, a poznat je i kao veliki zavodnik žena.

Pevač je sada otkrio da li dame zaista lude za njim kako se pričalo, pa se osvrnuo i na tračeve kako je svojevremeno bio žigolo i pružao seksualne usluge pripadnicama lepšeg pola.

- Žene mi retko prilaze. Svojevremeno su novine pisale da sam bio žigolo, a moram da kažem da su to zaista gluposti. Mislim da je baš zbog mog izgleda nekom palo na pamet da proširi vest kako sam ja pružao ženama seksualne usluge. To je recimo jedna od mojih grešaka iz mladosti kada sam bio u fazonu samo da mi je lepa fotografija, još i naslovna, pa neka pišu šta god žele. To se desilo maltene uz moje odobrenje, kada sam bio veoma mlad i nisam razumeo da to ne može da mi donese ništa dobro - iskreno je objasnio Igor.

- Mislio sam u to vreme da je svaka reklama dobra reklama. Već nakon nekoliko sličnih članaka shvatio sam da prosto to donosi popularnost, ali ne neku pozitivnu popularnost i da je najbitnije da imaš hit - rekao je pevač.

