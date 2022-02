PROGOVORILA MARIJANINA DRUGARICA! Otkrila sve o vezi Zonjićeve i Igora Kostića, pa otkrila RAZLOG NJIHOVOG LJUBAVNOG KRAHA!

Marijana Zonjić, aktuelna učesnica pete sezone Zadruge, ne prestaje da intrigira javnost svojim učešćem i odnosom sa muškarcima. Nedavno je ponovo stupila u odnos sa Markom Osmakčićem, nakon čega je i ubrzo prekinula.

Podsetimo, pre samog ulaska na velelepno imanje, Zonjićeva, je prekinula odnos sa našim domaćim pevačem poznatijim kao Igor X, ali nikada nije objasnila šta se zapravo desilo između njih dvoje. Njen bivši partner se nije oglašavao za medije i ostavio je ovu temu otvorenom.

Marijanina najbolja drugarica, Maja Tačina, je za Pink.rs prvi put progovorila o njihovoj ljubavnoj priči i otkrila pravi razlog kraha ljubavi.

foto: Printscreen/Zadruga

- Niko me nije pitao za taj odnos, a mislim da je ovo jako interesantno, uglavnom se svi fokisiraju na odnose u kući. To je bio jako lep onos, ne mogu to da opišem rečima. Mi smo njoj svi govorili da on nije za nju a sada mi je žao. Bili su jako srećni, mnogo su putovali, mnogo su se voleli i imali su divan odnos. Žao mi je što se nikada nije oglasio, ali muškarci su generalno hladniji... Žao mi je što je nije nigde odbranio i stao uz nju, jer ona njega nikada ne bi izdala. Desio se njen poziv za Zadrugu, koji on nije pozdravio. Rekao joj je samo da bira, iako je znao u kakvoj je situaciji bila i da je bila diskvalifikovana. Žao mi je što je bio toliko sebičan, ali nije bio spreman da to iznese, plašio se neke prevare, nekog njenog ulaska u odnos... Žao mi je što se nikada nije oglasio... Jednom prilikom je dao izjavu, pre njenog ulaska i rekao da ta veza ne bi nikada opstala jer su dva različita sveta i to je ono štpo mi se nije dopalo... Muškarci su generalno nesigurni. Verovatno je mislio da će biti ponižen, da će nekoga naći tamo, a ja sam sigurna da ga nikada ne bi prevarila, jer su mnogo bili srećni. Zato ona sada ne može da nađe nekoga normalnog i niko ne može da joj se dopadne na pravi način...

Na pitanje o mogućem pomirenju sa pevačem, nakon Marijaninog izlaska iz rijalitija, Maja je izjavila sledeće:

- Ne znam kakav je njegov trenutni emotivni status, nisam pratila. Ja imam jako lepo mišljenje o njemu i iz ove persperktive bih jako volela da se pomire. Svako je bolji izbor od Marka...

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs

