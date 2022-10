JAŠAR SA ŠABANOM NIJE PRIČAO 25 GODINA! Bili su najbolji drugovi, a Šaulić je ovu TAJNU ODNEO U GROB! TUGA

Folk pevač Jašar Ahmedovski progovorio je o velikom prijateljstvu, ali i prekidu tog prijateljstva sa Šabanom Šaulićem, s kojim nije govorio dve i po decenije, a da razlog nikada nije saznao jer je kralj folka tu tajnu, kako kaže, odneo u grob.

Iako je kralj narodne muzike iz nepoznatih razloga prekinuo kontakt s njim pre mnogo godina i to u momentu kada je doživeo najveću porodičnu tragediju, u kojoj mu je 1994. stradao brat Ipče Ahmedovski, kada je Šaulić tragično nastra dao 2019, Jašar nije mogao da ne ode na njegovu sahranu i isprati ga na večni počinak, bez obzira na to što nisu bili u kontaktu.

foto: Printscreen/Instagram

- Nisam govorio sa Šabanom nakon porodične tragedije 25 godina i ne znam zašto se to desilo. Mislio sam da ćemo nekada progovoriti i da će mi reći o čemu se radi. Kada je poginuo, nisam mogao da izdržim i otišao sam na sahranu - ispričao je Jašar u emisiji "Premijera vikend-specijal".

foto: Dragana Udovičić, Kurir/Aleksandra Plavšić

- Ranije smo živeli zajedno, bili smo 24 sata zajedno, baš sam ga o voleo, i kao čoveka i kao pevača, žao mi je što je sve tako bilo. Sa njim sam počeo, sa njim sam i završio, mnogo sam ga voleo i bio sam mu veliki prijatelj. Prvi susret je bio u kafani gde je pevao Halid Bešlić, tada on nije još ništa snimio. Kada sam pevao, napunio sam kafanu, te su me odmah pitali da radim tu. S obzirom na to da je Halid tu već pevao i da bi bila dva pevača, a nijedna pevačica, preporučili su mi restoran na Ilidži, gde sam odmah dobio posao i kasnije upoznao Šabana, koji me je doveo u Beograd i za sedam dana snimio prvi album.

Pevač se zatim osvrnuo na najgori period u svom životu i gubitku brata Ipčeta Ahmedovskog, koji je mlad poginuo u saobraćajnoj nesreći, ali je iza sebe ostavio pesme koje se i danas rado pevaju i slušaju.

foto: Printscreen/Youtube

- To je najteži period u mom životu, to je bila velika tragedija. Otad nije ništa bilo isto. Mnogo toga sam ga naučio, bio je mlad, velika je šteta, velika... Bio je temperamentan, živeo je 300 na sat, eto, i te noći je poginuo. Ne mogu o tome mnogo da pričam, danas su njegove pesme možda i popularnije nego tada. Kad god je pevam, nastane haos. Dugo nisam mogao da slušam, kada bude na radiju, ja zapušim uši. Mnogo mi je drago sada, kada čujem koliko vole njegov lik i delo - zaključio je Jašar.

kurir.rs/s.telegraf

Bonus video:

00:30 PEVAČ ODUŠEVIO PUBLIKU NA VILJUŠKARU! Manijak ubacio Slobu Vasića u šator, potom JE USLEDIO PRAVI ŠOU