"MOŽDA SAM MU NANELA POVREDE NEKIM PREDMETOM, A DA SE NE SEĆAM!" Marija Bulat otkrila detalje DRAME: I da me je tukao ne bih rekla

Marija Bulat prertukla je supruga Marka zbog čega je završio u Urgentnom centru, a potom ga i sama prijavila za nasilje u porodici.

Ona se sad oglasila za Kurir i otkrila nove detalje incidenta sa pevačem.

Pitali smo Mariju Bulat da li je istina da je fizicki nasrnula na svog supruga Marka.

- Ja sam malopre bila na nekom pregledu. Ako me poznajete znate kakve sam ja građe i da ja ne mogu njega da povredim. Ceo dan nisam bila kod kuće, kada smo otišla kod doktora samo su krenuli pozivi sa svih strana. Ljudi su mi preneli da je ispalo da sam ja njega nešto povredila i da ima teške telesne povrede. Mogu da izjavim samo da nema apsolutno nikakve veze sa mozgom, ja jedva imam 50kg i to je prosto nemoguće. Ja jesam narušenog zdravstvenog stanja, to je istina, imamo troje dece i nije mi lako. Nisam labilna kao što sam bila kada se zaljubio u mene. Napad je najbolja odbrana! Mama mi je advokat, znam da muževi beže i od bolesne dece, a kamoli od bolesne žene... Ja verujem da u tom grmu leži zec.

Na pitanje da li je Marko i ranije bio nasilan odgovorila je:

- On i da je najgori na svetu on je otac moje dece i ja za njega ništa ružno neću reći. Moja majka ne može da mi oprosti što sam ja pre njega imao sve i došla kod njega. Imala sam svoj stan, svoje dete, svoj posao... I da se tako nešto dogodi ja to nikad ne bih rekla, jer je on otac moje dece.

- Negiram da su mu nanela povrede. Možda juče kad sam ga grlila. Ili nekim predmetom, a da se ne sećam. Ja ga od juce nisam videla, kod kuće sam sa decom. Znate da sam ja bolesna, ima onih koji čak i od bolesne dece beže - dodala je ona.

- Ja njega nisam prijavila. Pravo da vam kažem, drago mi je što se ovo saznalo. Ja njega nisam prijavila, ovo se već dešavalo i nikada ga ne bih prijavila... To je sve što ja imam da izjavim na tu temu, nikada ništa ružno za njega neću reći. Eto, možda me je zagrlio malo jače iz ljubavi ili u nekoj raspravi -kazala je ona, a na pitanje da li je zabrinuta za svoju bezbednost i da li će zaštiti decu da ne gledaju porodično nasilje rekla je da ne veruje da će se pevač vraćati u njihov dom:

- Ja njega nisam videla, predpostavljam da se neće ni vratiti kući i da će on tek da krene sa prljavim igrama. Mislim da će sve pokušati da iskoristi protiv mene

