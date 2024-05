"ANELI I DALJE PLAČE ZBOG ASMINA" Ahmićeva u strahu, ne može da sakrije suze: "Toga se najviše plašim!"

Rijaliti učesnica Aneli Ahmić progovorila je o donosusa Slađom Lazić, a u kada se u razgovor umešao njen verenik Marko Janjušević Janjuš, u kući je nastao pravi haos.

- Da li od jutros plačeš za poršeom? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen Pink Tv

- Ne, pričala sam sa Slađom. O svemu što mi se desilo sa Janjjušem, naš odnos i te uvrede. Bliži se kraj teško mi je da se suočim sa porodicom. Mislim da neću moći sa ćerkom prošetati za rukom, da me ne zaustavi neki čovek i da me ne pita šta si radila po rijalitiju - rekla je Aneli.

- Šta je ovo ljudi moji? - upitao je Janjuš.

- Ne razmišljam o Asminu, ja odavno znam da su on i Stanija zajedno. Meni to ne smeta, jer me čovek ne interesuje. Ne znam da li je lakše da što pre izađem ili da traje još duže tri meseca - rekla je Aneli.

- Ne razmišlja ona o tome, ona se kao plaši šta sam joj ja govorio - rekao je Janjuš.

- Plašim se reakcije svojih roditelja - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

- Beži, ne blamiraj se, veruj mi da mi nije dobro, možda plače što je Munja otišao. Rešavajte vaše probleme, ali ne preko moje grbače - rekao je Janjuš.

- 'Ajde blati malo moju porodicu - rekla je Aneli.

- Možda plače i za Asminom, ja nisam uzrok njenog plakanja, to znam - rekao je Janjuš.

- Ljudi ovde dođu i naprave svađe i zaljube se, kao da su napolju bili u manastiru. Kao da njeni ili moji nisu imali svađe. Ja radim sve što radim iskreno i tako se osećam. Vi kao ništa u životu niste radili, pa sad kao vas zanima šta će neko reći - rekao je Janjuš.

- Pored Asminove posete, tu se Aneli kolebala, ali ono pitanje je dotuklo sinoć. Njen odgovor sad je van svake pameti, meni bi bilo logično da je rekla da joj se sve skupilo. Definitivno je Aneli slična kao Janjuša, oni se oboje plaše života napolju, ali ona i dalje u malom mozgu ima susret sa Asminom. Ja mislim da ona ne ume da voli - rekla je Aneli.

