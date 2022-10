PRATIO ME JE U KOLIMA, A ONDA MI JE PRIŠAO! Ćana: Od straha sam počela da se svađam, da bi mi on rekao SAMO PAR REČI I OSVOJIO ME

Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, ispričala je kako su se upoznali ona i njen suprug Relja Mitrović.

Naime, Relja je njoj prvo ulio strah, dok je pratio kolima i kada je izašao iz istih. Splet slučajnih okolnosti koji su je spojili sa pravom ljubavi:

Pevačica je gostovala u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji i tu je detaljnije opisala sudbinsko upoznavanje sa svojim, tada, budućim mužem:

- To je bilo vreme bombardovanja, ja sam živela u Subotici, drugarica me je zvala na svadbu ali sam joj rekla da ne mogu da dođem. Onda me pozvao jedan čovek i pitao da li želim da nastupam. To je jedno mesto između Šapca i Brčkog, lokal se zvao Vesela noć i ja kažem kako kad je bombardovanje. On meni kaže da život ide dalje i da su mu nastupali ljudi i mi smo se dogovorili - rekla je pevačica pa dodala:

- Nakon tog nastupa, jer sam bila blizu, odlučila sam da iznenadim drugaricu, jer je njoj taj dan bila svadba. Ja se zaputila ka tamo, neki auto nas obilazio pa stajao, još Relja jeste onako krupan i crn. Sećam se, stala sam da neku ženu pitam za cvećaru i Relja je izašao iz automobila i rekao joj da je slobodna i da će on da mi objasni. Ja gledam u njega i od straha krenem da se svađam i on kaže umesto što se svađaš bolje da se upoznamo. To je sudbina!

