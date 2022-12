LUKASOV SIN TUŽI TEODORU DŽEHVEROVIĆ: Andrej od pevačice traži 100.000 € za krađu izvođačkih prava! A evo šta ima da poruči folker

Andrej Vuksanović, sin Ace Lukasa, odlučio je da presavije tabak i tuži pevačicu Teodoru Džehverović zbog krađe izvođačkih prava.

foto: Youtube screenshot

Kako saznajemo, spor je nastao oko pesme "Tresi, tresi", velikog hita koji je na Jutjubu objavljen 2019. godine, a koji samo na ovoj platformi broji više od 70 miliona pregleda, jer je u njemu iskorišćen Andrejev glas bez njegove dozvole.

Inače, muziku za ovu pesmu komponovao je Marko Moreno, pa će, pored Teodore, Andrej tužiti i njega, ali i produkciju koja je ovu pesmu objavila. On će od njih potražiti polovinu zarađenog novca od pregleda za ovu pesmu, što je oko 100.000 evra, za koliko smatra da je oštećen.

foto: Printscreen/Instagram

- Teodora je s tom pesmom od Jutjuba imala prihod od 140.000 evra, a pošto su koristili Andrejev glas, to znači da ima pravo na polovinu zarade. To je nekih 70.000 evra, plus još nekih 40.000 evra od organizacije proizvođača fonograma Srbije, kao i od prava izvođača. Ona i Moreno su i tu pokrali prava, jer nije bio prijavljen. To je ozbiljna prevara - kaže naš izvor.

Andrej i Teodora nisu bili dostupni za komentare, dok je Aca Lukas imao šta da kaže. On je stao uz svog sina, kojeg podržava u želji da se ozbiljno bavi muzikom.

foto: Hype, Nenad Kostić

- Nisam znao da je Andrejev glas iskorišćen u Teodorinoj pesmi jer ja to ne slušam. A nije ni moj sin. On je još davno kod Morena u studiju snimio neki deo, ponavlja reči: "Tresi, tresi." To je završilo kod Teodore u pesmi. Ne može tako! To je krađa izvođačkih prava, koja su zaštićena u agenciji za izvođačka prava. Tog Morena i ne znam. Kad mi je Andrej rekao za to, ja sam se frapirao. Poslušao sam pesmu i čuo njegov glas - naveo je Lukas, pa dodao da je i dalje u šoku.

Kurir.rs/Lj. Stanišić

Bonus video:

00:03 Aca Lukas stigao na konferenciju povodom doceka NG