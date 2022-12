SEKA ALEKSIĆ NIKADA ISKRENIJE O BRAKU I ODNOSU S VELJKOM: Uživam da mu UGAĐAM, a evo šta mu najčešće RADIM

Brak Seke Aleksić i Veljka Piljkića jedan je od najstabilnijih na estradi. Pevačica sada priznaje da se odnos treba čuvati, te da ljubav sama po sebi nije dovoljna kako bi se održala zajednica.

- Ja sam zaljubljive prirode i tu ne mislim na muškarce. Zaljubim se u dobar kadar na snimanju spota, u osobe koje se žrtvuju za svoje saradnike i takve ljude mnogo cenim. Trudim se da im pružim sve u životu, da ih čašćavam kupujem poklone i da im pokažem koliko sam zahvalna što su tu - rekla je pevačica i otkrila čime najčešće obraduje supruga.

foto: Promo

-Svom suprugu svakodnevno priređujem sitnice koje on poštuje i voli, svakodnevno želim da se on oseća kao kralj u svom kraljevstvu, a ja kao njegova kraljica. Želim da mu sve pružim i da mu sve bude na dohvat ruke. Veljko izuzetno mnogo trenira, zdravo se hrani. Ne jede on samo skupe stvari, obraduje se i kada napravim pljeskavice od spanaća, ali hrani se zdravo i ja mu tim stvarima udovoljavam - rekla je ona.

-Najviše volim da ga obradujem kada ostanem sama sa decom. On tada misli da će pojesti nešto što je ostalo od juče ili popiti protein jer „Svetlana nema vremena nešto da mu skuva“. Inače, uvek me zove ili tako ili „ljubavi“, nikada ne kaže Seka. E onda kada dođe, sačekaju ga tri jela na stolu, ja onda uživam dok ga gledam. Poklon svako može da kupi ali u ovim momentima ti zapravo pokazuješ ljubavi i požrtvovanje - zaključila je Aleksićeva.

kurir.rs/svet

