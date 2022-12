ŠUŠKA SE DA SU PEVAČICE POLUDELE ZA ZGODNIM SINOM DRAGANE MIRKOVIĆ! Ovo su njeni KRITERIJUMI ZA SNAJKU

Sin Dragane Mirković privukao je veliku pažnju javnosti kada je otvorio nalog na Instagramu i odškrinuo vrata privatnog života.

Draganin sin, Marko Bjelić, preko noći je postao zvezda društvenih mreža, ali i predmet interesovanja brojnih devojaka.

Pevačica je sada prokomentarisala je navode da su se za Marka zainteresovale i neke njene koleginice.

foto: Kurir

- Ja ne ulazim u to niti pratim tu vrstu dešavanja. Moj sin fino izgleda, i to je ok, ali prvenstveno je kvalitetna mlada ličnost. A devojke i treba da ga vole. Što se tiče koleginica, to ne znam. Ko god došao u njegov život za mene je apsolutno dobrodošao, samo neka je kvalitetna i dobra osoba.

foto: Nemanja Nikolić, Instagram

Na pitanje koju koleginicu bi volela za snaju Dragana odgovara:

- To je preuranjeno pitanje jer on tek u februaru puni 22 godine, rano je za snajke. Kad bude neka novost, javljam. A i da ne javim, saznaćete.

Kurir.rs/Svet

