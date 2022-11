PRVI SUSRET SEKE ALEKSIĆ I DRAGANE MIRKOVIĆ NAKON 12 GODINA! POMIRIO IH TONI: Pevačice se izljubile i grlile, a onda ULETEO ON!

Pevačica Dragana Mirković posle mnogo godina ćutanja rešila je sve nesuglasice koje je imala s koleginicom Sekom Aleksić.

Njih dve su se sada srele na snimanju novogodišnjeg programa kod Dragane, pa su nasmejane pozirale fotografima.

Seka i Dragana izljubile su se čim su se videle, a onda im je prišao i Radiša Trajković Đani i zagrlio ih.

"Nisu to bile ratne sekire, mi smo se naljutile, ja sam bila tvrdoglava jer nisam kriva, a Dragana je juče to divno objasnila, kako je žena rekla, tako je bilo. Kod mene su godine učinile svoje i smatram da istina uvek izađe na površinu, ja sam presrećna što sam danas ovde. Toni me nazvao, rekla sam da ću doći, srećna sam što sam deo ovoga", rekla je Seka Aleksić.

"Nama je uvek bilo zabavno i lepo kada smo se viđale, ja sam je gotivila što je luckasta. Moram da kažem, ratne sekire, pomirenja, ne ide uz ovu priču, kada se neko svađa onda je to 'zakopavanje'. Između nas nije bilo nijedne ružne reči, to je prosto privatno. Nas su mediji zavadili, ja sam pogrešila što sam poverovala, a ona što se naljutila. To su tada pametno odradili, bilo je sa više strana", ističe Dragana.

Podsetimo, Seka i Dragana nisu se čule 12 godina, a sve zbog navodnih "ružnih reči" koje je Aleksićeva izgovorila na njen račun. Mirkovićeva je otkrila da su obe ispale naivne.

"Onda smo dozvolile, jer smo ispale prilično naivne, da neki novinari izmisle priču da je Seka za mene rekla neke ružne stvari. Mene je to zabolelo i poverovala sam tim ljudima. Obe smo ispale naivne. Ja i više, priznajem. Kad smo se čule, ona je bila ljuta kako sam uopšte mogla da poverujem u to i onda smo jednostavno zaćutale", rekla je Dragana.

