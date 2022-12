ANĐELA I NAĐA PROŽIVLJAVAJU AGONIJU NAKON LAŽNOG NESTANKA! Jutjuberke zbog oca POSEĆUJU PSIHOLOGA! Totalno SLOMLJENE

Sve pratioce domaće Jutjub scene uznemirila je vest koju je Zoran Đorđević, otac poznatih srpskih jutjuberkih Anđele i Nađe, objavio da su njegove ćerke nestale u Francuskoj. Da bi se naposletku obistinilo, da one nisu nestale, već su pobegle od oca, zajedno sa majkom.

Naime, nakon nekoliko dana potrage, pojavila se informacija da su Anđela i Nađa sa majkom napustile Zorana, o čemu su kasnije snimile video.

No, kako je vreme prolazilo, a budući da je težak period i dalje prisutan za ovu porodicu, Anđela i Nađa su odlučile da potraže pomoć psihiloga, o čemu su pričali na svom Jutjub kanalu.

- Ja sam krenula na terapije kod psihiloga, jer je težak period iza nas i potrebno mi je sa nekim da pričam o tome. To nije ništa sramota, odmah da vam kažemo. Ne bismo da iznosimo detalje šta se zaista desilo između mame i oca, to nije na nama da govorimo, ali smo mi pružile podršku našoj majci, kojoj je to trebalo u tom trenutku - započinje Anđela, a potom otkriva i gde su se preselile, budući da su živele na relaciji Nica - Srbija:

- Nismo ni u Srbiji, nismo ni u Nici, preselile smose. Odlučile smo da bude bliže Nađinoj školi, pa smo se preselile na Azurnu obalu.

Za kraj su naglasile da će u jednom od sledećih videa, njihova majka Tinka odgovoriti na sva pitanja koja zanimaju njihove pratioce.

Podsetimo, dok je javnost polemisala o nestanku influenserki, njih dve nisu našle za shodno da se oglase i kažu da su dobro, što je izazvalo bes kod ljudi koji sumnjaju da je ceo slučaj izmišljen da bi ova porodica zaradila novac i veću popularnost.

