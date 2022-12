ŠUŠKA SE DA JE DEJAN SPREMIO PAKLENU OSVETU ZA ALEKS I CARA Nikolićka ga brutalno IZNEVERILA a evo da li ulazi da joj POMRSI KONCE

Dejan Dragojević, pobednik pete sezone ,,Zadruge" objavio je novi snimak na Jutjub kanalu, u kom je otkrio da li ulazi u rijaliti, pa je prokomentarisao i aktuelnu situaciju sa Filipom Carem i Aleksandrom Nikolić.

- Sedim u autu i stiglo mi je 50 poruka, da li ulazim u Zadrugu, novine objavile ovo ono, a šta da vam kažem, stvarno poslednje ono što želim i poslednje što bi uradio, mi je vezano za rijaliti, nije mi fokus, ne gledam ga. Niti mi ko šta šalje, uđem u neku poruku, ali ne pratim i ne zanima me. Želim napolju da probam nešto, da kažu za mene nešto najgore, da sam ubio nekog, ne bih se oglasio. Kad vidim sa kakvim sve normalnim ljudima imam komunikaciju, mislim da je previše da ulazim u rasprave iz rijalitija.

foto: Printscreen/Jutjub

- Što se tiče svega toga, stvarno, niti je u planu, niti želim, niti hoću, niti trebam. Poslednje šta mi treba u životu je rijaliti.. Neću da se petljam više oko toga. Mnogo mi je bolje da probam napolju da funkcionišem, za mene kao za mene je to ozbiljna navika, ja sam neko ko voli da se svađa, samo bih pričao, a to mesto je loše za mene, u smislu psihički pucam. A kada bih svoje kvalitete usmerio prema pozitivnoj strani, bilo bi mi mnogo bolje.

- Mislim da sam prekucao igricu, mislim stvarno nema potrebe, na sve imam odgovore. Mogu da kažem da ću jednom u dve nedelje prokomentarisati nešto u vezi rijaliti i to ću izbegavati, nego samo zbog ljudi koji me prate. Stvarno me ništa ne dotiče, niti planiram. Zovu me u emisije, odem u emisiju i šta da me neko pita, da mi se sve svede na određene stvari i ljude, napolju kada vidim šta je ovo, pukao akvarijum, sam sebi kažem u ogledalu: ,,Alo, momak, retarde, majmune..." nema šta nisam sebi rekao. Hvala svim novinarima koji su me ispoštovali. Poenta mi je da sačuvam svoju glavu, što bih radio nešto što meni može da šteti.

foto: Printscreen/Jutjub

- Napolju imam toliko mogućnosti, imam dobre ideje i sve nekako dolazi na svoje, videćete sve kako dolazi na svoje, kako ti sam život namešta situacije, sve se dešava sa razlogom i sve ima svoju poleđinu. Iz svega toga treba izvući pouku. Malo parica, malo se šibnu po nosiću i idu opet nazad... Sve je uvek isto. Da mi nije Davida, bila bi borba, a David je tu i mnogo mi je lakše i kvalitetnije. U rijaliti ne ulazi, jer psihički ne bih mogao... Mislim, moj mozak može sve, ali bih naštetio sebi, još se nisam oporavio od prethodne sezone, keva me tera da idem na snimanja zbog kvrge koju imam. Svi me smaraju da uđem, ali ne ulazim. To je to. Još moram da odmorim od svega toga što mi se dešavalo i sada teretana, treninzi, sve me nekako, daje mi volju za neke druge stvari.

Podsetimo, kako su domaći mediji prenosili, Dragojević će se useliti u "Belu kuću" pred sam kraj godine, a sve s ciljem da osvoji Maju Marinković, ljutu suparnicu svoje bivše devojke, koja je ujedno i Filipova najveća ljubav.

- Iako mu je bilo teško da gleda prisne odnose koje je Aleksandra od početka sezone imala sa drugim muškarcima, Dejan nije želeo da spasava tu vezu, već da pusti vreme da pokaže ko je ona. Ipak, bio je ubeđen da ga neće prevariti, pa ga je njen postupak šokirao i bio okidač da promeni odluku i uđe u "Zadrugu" da bi im pokazao kako se igra rijaliti. Da bi ih oboje povredio, rešio je da smuva Maju, koja im je slaba tačka - ispričao je izvor.

Kurir.rs/M.K.