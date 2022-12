PRVO ALEKSANDRINO JAVNO OBRAĆANJE DEJANU POSLE PREVARE! Nikolićka otvorila dušu: "Dejane NEMAM VIŠE EMOCIJE prema tebi!"

Aleksandra Nikolić je za crnim stolom rešila da dokaže svojim cimerima, da je ne zanima plasman i da je osoba koja uvek sluša svoje srce, pa je priznala šta oseća prema Dejanu Dragojeviću.

Nakon javnog raskida atraktivna plavuša izjavila je da je njen bivši vratio njene kartice koje su ostale kod njega, pa je priznala da su se njene emocije ugasille i da ne oseća ništa više prema njemu.

foto: Printscreen/Youtube, Nemanja Nikolić

- Hvala ljudima koji su me naveli za osobu koja ima petlju, jer smatram da sam takva. Ne zbog toga što sam uzela život u svoje ruke, nego sam uvek pokazivala da imam petlju i suprotstavljala se ljudima kojima mnogi nisu mogli. Ne plašim se nikoga...Tako da, mene plasman ne intresuje, svesna sam da nije moralno, ali to sam ja. Neko ko ima petlju, to je po meni, Miljan Vračević. Pokazao je da stoji uz mene u nekim najtežim trenucima, kada su mislili da sam najomraženija, da sam na dnu, da su me se svi odrekli i verovatno neki ljudi misle, da će druženjem sa mnom, biti ispljuvani napolju. Ne. On je stao uz mene, itekako priča sa mnom, ko se ne stidi mene, kada sam rekla šta sam rekla: "Da, Dejane nemam više emocije prema tebi". To sam ja, bilo je iskreno. Ivan Marinković nema hrabrosti, on se momentalno ogradio od mene čim je video da ću ja da naiđem na osudu naroda. Pokazao je da nema petlju da iznese neke stvari, povukao se lagano iz svega toga - rekla je Aleks.

foto: Prinstcreen/Zadruga

Podsetimo, Aleksandra Nikolić na meti je brojnih osuda otkad je ušla u emotivni odnos sa Filipom Carem iako je imala dečka.

Kurir.rs/M.K.