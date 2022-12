"FANOVI SU NAM SLALI 2.000 €, PLATILI SU NAM I LETOVANJE" Dejan Dragojević se opario od PODRŠKE, Aleks otkrila šta su sve DOBILI!

Aleksandra Nikolić otvorila je dušu i progovorila o emocijama prema Filipu Caru koji je u emotivnoj vezi sa njenom bivšom drugaricom, Milicom Veselinović.

- Trudim se da budem dobro, da se smejem, da budem raspoložena. Određeni zadrugari bi voleli da plačem i kukam. Nije mi lako. Čas se smejem, čas bih plakala, ali ne želim da priuštim ljudima da vide ono što žele- rekla je Aleks pa priznala da li joj je gore što je ostala bez Dejana kojeg je prevarila ili bez Cara koji ju je nakon toga ostavio.

- Gore mi je ovo što je Car uradio. Ja nisam uradila dobru stvar, ali to sam želela, ugasila mi se emocija, shvatila sam da Dejan i ja nismo jedno za drugo. Tu sam ispala ispravnija, prema Filipu sam bila ispravna, nisam imala nijednu grešku. On je uradio šta je uradio, izigrao me je. Sve što radi je katastrofalno. To njegovo teranje inata govori o njemu - istakla je Nikolićeva.

Ona je otkrila kako se oseća kada gleda Filipa sa svojom nekadašnjom drugaricom.

- Nije mi svejedno, trudim se da ih izbegavam, da se smejem u njihovom prisustvu. Možda bih ja ušla u tu vezu, ali trebalo mi je vremena da mi se sve slegne u glavi. Kukam Miljanu, kažu mi: "Upravo su Milica i Filip imali se*s". Nisam mogla da verujem. Teško mi je, ali trudim se da budem dobro, ona i mnogi bi želeli da vide da mi je loše - rekla je Aleks koja se povrh svega ne kaje što je raskinula sa Dragojevićem.

- Ne kajem se, uradila sam šta sam želela. Bilo bi lažno da sam pričala jednu priču, a želela potajno drugo. Bolje je ovo, i za mene i za njega. Čeka ga bolji život, ima slobodu, pregrmeće. Nije moralno, nije lepo, ali bolje da budem iskrena - dodala je ona.

Aleks je uverena da Milica ne gaji iskrene emocije prema Filipu.

- Ne gaji emocije prema njemu. Filip to radi malo zbog mene, a malo zbog Mensura. Malo u inat meni jer sam se ogradila, a isto i zbog Mensura. A Milica, gajila sam zmiju u nedrima. Mislila sam da mi može biti drugarica, branila je, savetovala... Ja sam njoj bila prijatelj, a ona me nije podnosila. Pita me za neki slatki nadimak, ja kažem da Dejana zovem Veverica, ona kaže da će tako Marka. Ona želi da bude nešto moje, da bude ja. Ona jedino što može da uradi je da slaže iz ljubomore neke.Ovo je prava Milica, ona je laka. Sa Mensurom je spavala posle tri dana. Ali opet, on je štitio svih tih meseci, branio je. A Filipa ona ne zanima, to neće dugo potrajati. Mislim da će Filip pokušati da se vrati, ali ja bih bila najveća jadnica na svetu kad bih posustala. Ne znam šta može da uradi da mi dokaže suprotno. Otišao je tamo gde je lakše.

Aleks se osvrnula i na odnos sa Dejanom, fanovima i porodici.

- Ja im titrala nisam, gledala sam da njemu budem dobra, da ga poštujem, da budem korektna prema njemu. Prošli put kad sam izašla u grad bilo je prošle godine u decembru. Gledala sam da vodim računa, ne zbog fanova, nego zbog njega. Čuli smo se sa podrškom, zahvaljivali, ja sam i dan-danas zahvalna. Slali su nam i poklone, novac... Dali su nam novac za letovanje, 2.000 i nešto evra. Nismo tražili nijedne sekunde, sami su želeli. Nešto su slali kod mene, nešto kod njega, zavisi. Dobio je drona, kameru, ja nakit, narukvice, minđuše... Dobija smo svašta, to je bilo čudno. Ljudi su želeli da nas vide zajedno. On je imao susret sa takvom pričom, ljudi su želeli da vide ženu i njega zajedno. Nešto što sam naučila kroz Dejana je da sve gledam kroz novac. Ali dosta smo mi različiti. Ja sam očekivala druge stvari, zajednički život... Dobila sam informaciju da je hteo da idemo u toplije krajeve i pravimo decu, ne znam koliko je ozbiljan. Ali očekivala sam drugačije stvari. Vremenom sam bila prihvaćena kod njegovih, na početku mi je bilo neprijatno. Gledali su me tamo kao da sam njihova, ali sam nekako sve drugačije gledala, htela da živimo sami. Možda bolje što se ugasila emocija i što sam došla ovde. Emotivno me više ne zanima. Teško mi je što prolazi kroz pakao, sramota me je, sramota me je i zbog njegove porodice. Ne znam kako moja majka reaguje. Nije bilo sve idealno. Moja maja je jako čudna žena. Njoj nešto tu nije odgovaralo - zaključila je Aleks

