Travelland vas vodi u Dubai po eksluzivnim cenama tokom decembra i januara

Razmišljate li o novogodišnjim odlukama? Da li se na vašoj listi želja nalazi neka posebna destinacija koju morate posetiti u narednoj godini? Znamo za jednu koja može da ispuni želje i nadmaši sva očekivanja!

Ako vam već nedostaje sunce i more, razmislite o destinaciji u kojoj vam neće baš ništa nedostajati. U Dubaiju ima svega! Grad koji živi iznad oblaka očarao je mnoge njegove posetioce, i to neumorno čini svakog dana. Doživite neverovatnu mešavinu tradicije i modernog, uz sav sjaj i glamur. Direktnim letom svakog dana tokom decembra i januara agencija “Travelland” vas vodi u ovu prestonicu luksuza. Iskoristite idealno vreme za putovanje do Emirata po ceni već od 689 evra. Agencija nudi paket aranžmane od 6, 7, 8 i 10 dana.

Neki od hotela koji se toplo preporučuju mogu se pohvaliti dobrim odnosom cene i kvaliteta. Mada, teško je reći da ijedan hotel u Dubaiju može da bude loš. Prvi gosti novog hotela koji je kategorizovan sa 4+ zvezdice, potvrdili su da hotel zaslužuje punih 5*. U pitanju je Radisson Beach Resort Palm Jumeirah 4+* lociran na početku ostrva The Palm. Nalazi na jednoj od najnovijih i najpopularnijih plaža - West Beach dugačkoj 1.5km. Ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su besplatni za goste hotela. Povodom njegovog otvaranja, aktuelne su welcome cene boravka – od 1109 evra u decembru, a tokom januara od 959 evra.

Golden Tulip Media 4* se nalazi u popularnom delu Dubaija u oblasti Al Barsha, udaljen je oko 900m od Metro stanice DUBAI INTERNET CITY. Tržni centar Mall of The Emirates i Dubai Marina se nalaze na 5 min voznje metroom. Gosti hotela imaju, nekoliko puta u toku dana, besplatan povratni šatl bus do Jumeirah plaže, kao i do Outlet mall, Mall of Emirates i Dubai Hills Mall tržnih centara. Boravak od 6 dana i 5 noći u ovom htelu može da košta 689 evra tokom decembra, dok je u januaru najniža cena 755 evra.

Elegantan i luksuzan hotel se nalazi na atraktivnom veštačkom arhipelagu u obliku palme „Palm Jumeirah", u Dubaiju. U pitanju je Atlantis The Palm 5*, koji se nalazi na sopstvenoj peščanoj plaži dugačkoj oko 2km, a ležaljke i suncobrani su naravno besplatni za goste hotela. Za ovakav deluxe hotel treba izdvojiti najmanje 2129 evra za boravak u decembru, a 1969 evra za boravak u januaru 2023. godine.

Ukoliko se plašite jezičkih barijera, nema potrebe za tim jer je agencija “Travelland” obezbedila vodiče na srpskom jeziku.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Radno vreme agencije “Travelland” je radnim danima od 9-20h, subotom od 9-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

