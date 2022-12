COBI SVAKU PESMU POČINJE ISTOM REČENICOM, A ONA JE IZGOVARA: Godinama VOLI zanosnu PLAVUŠU, ismevala ga a malo ko zna čime se bavi

Reper Slobodan Veljković Cobi bavi i pisanjem, pa tako je do sada sarađivao sa mnogim izvođačima, a ono što je zanimljivo jeste da skoro svaka njegova pesma pesma počinje rečenicom: "Cobi, jesi ti radio traku", koju izgovara njegova devojka Jelena Nikolić.

Naime, Jelena Nikolić je popularna blogerka i pevačeva dugogodišnja devojka, međutim, oni se gotovo nikada ne eksponiraju u javnosti.

Cobi je jednom priikom govorio o partnerki i njihovoj saradnji.

- Ona je bila Cobe i pre nego što smo se upoznali - izjavio je Cobi, kada je otkrio da upravo njen glas čujemo na početku svake pesme koju on potpisuje:

- To je neka priča sa mojom devojkom. Hteo sam da stavim ''votermark''. To i preko rade svi koji žele da im se čuje ime, da ostanu upamćeni. Ona je blejala gajbi i ja sam bio u fazonu daj molim te kaži nešto da bi mogao da stavim na svoje bitove. Ona mi je poslala bukvalno dvadeset klipova - ispričao je Cobi svojevremeno i objasnio da je potom iz njih isekao sve što mu treba i spojio ih u jednu upečatljivu rečenicu.

Inače, Jelena Nikolić Cobeliks jedna od prvih srpskih blogerki. Osim toga, već godinama radi u pozorištu.

- Par puta me je zamolio da snimim bilo šta što bi on mogao da koristi kao svoj pečat na pesmama koje bude radio, ja sam se nećkala jer mi je bilo neprijatno da čujem svoj snimljeni glas. Jedan dan smo se dopisivali i ja sam mu slala audio poruke polu ismevajući njegovu ideju, a on je od mojih beskonačno ispraznih rečenica kojima sam pokušala da sakrijem svoju nesigurnost napravio jednu, koja je sad već kultna. Tako da, definitivno jeste moj glas, ali iskreno od toga ne bi bilo ništa da on nije bio uporan i da nije imao ideju kako bi to trebalo da zvuči - rekla je Jelena jednom prilikom.

