PRETNJE SMRĆU! Moka Slavnić: Mojoj SNAJKI su poručivali da će joj UBITI PORODICU! Ana UPLAŠENA, slučaj prijavila POLICIJI!

Supruga učesnika "Zadruge" Zvezdana Slavnića Ana poslednjih dana prolazi kroz pakao. Kako Kurir saznaje, ona je dobijala pretnje smrću, upućene kako njoj tako i njenoj porodici putem društvenih mreža, zbog čega je slučaj prijavila policiji.

Ona se veoma uznemirila i uplašila pa je iz tog razloga bila prinuđena da javno kaže kako ostavlja nevenčanog supruga, a sina proslavljenog košarkaša Zorana Moke Slavnića.

Sve je počelo kad se Zvezdan zbližio sa Aleksandrom Nikolić, koju je zbog tog odnosa ostavio dečko Dejan Dragojević.

- Fanovi Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića ne ostavljaju na miru Zvezdanovu ženu. Danima trpi sajber-nasilje, dobija pretnje smrću. Sve što joj pišu je jezivo, to bi retko ko izdržao. Prinuđena je da zaštiti porodicu. Uznemirena je i uplašena. Odmah je sve zabeležila i poslala policiji. Veruje da će se otkriti ko stoji iza svega toga - tvrdi naš izvor.

S obzirom na to da se Ana samo jednom oglasila u medijima, a inače izbegava pojavljivanje u javnosti i komentarisanje suprugovog učešća u rijalitiju i njihovog odnosa, mi smo ovim povodom kontaktirali s njenim svekrom Zoranom Mokom Slavnićem, koji je potvrdio naša saznanja.

- Ucenili su je fanovi da će im ubiti decu i da mora javno da kaže da se razvodi. Ona je sve prijavila nadležnim organima jer je bila u strahu. Ti fanovi, osim poklona u raznim vidovima, kao što je rekla Aleksandra u "Zadruzi", davali su joj i novac. Na pitanje voditelja "Zadruge" koje su to količine novca koje su dobijali, Aleks je rekla nekoliko hiljada evra za neka njihova egzotična putovanja. Zaista je čudno da su Dejan i ona to prihvatili. To samo govori koliko je bolestan fanatizam - kaže za Kurir sportski as i dodaje:

- Ovo što se dešava Ani nije redak slučaj. To je doživeo i voditelj Milan Milošević, pa se ispostavilo da je poruke pisalo dete od 13 godina. Poznajući Zvezdanovu srčanost, mislim da ga ni tenk ne bi zaustavio da zna za ove pretnje, odmah bi napustio "Zadrugu". Sve ovo nije prijatno za moju snajku, krivo mi je što mi nije odmah rekla da je posavetujem šta da uradi i koliko je moguće da je opustim jer su to prazne pretnje. Mada, lako je to reći onome kome nisu pretili - kaže na kraju razgovora Moka Slavnić.

