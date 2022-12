KO JE ŽENA ZVEZDANA SLAVNIĆA?! Ima dvoje dece, NE IZLAZI IZ TERETANE, a evo KOJIM privatnim BIZNISOM se bavi!

Zvezdan Slavnić akter je jedne od najkomentarisanijih tema u "Zadruzi", a svi se pitaju već duže vreme kako izgleda njegova supruga Ana i čime se bavi.

Naime, Ana i Zvezdan prošli su najteže trenutke zajedno u životu, ali se ona nikada nije pojavljivala u javnosti. Ako je suditi po objavama sa društvene mreže Instagram, Ana je neko ko dosta vremena poklanja svom izgledu. Redovno posećuju teretanu, a često ume da počasti svoje pratioce nekom vrelom fotkom sa treninga.

Ono što malo ko zna o Ani, kako tvrdi dobro obavešteni izvor za Kurir, je to da je Ana ostvarena na svim životnim poljima. Ima uspešnu karijeru, poseduje frizerski salon, a posao joj cveta.

Njen frizerski salon na Novom Beogradu joj je obezbedio unosne prihode, ali i pored toga što je u preduzetničkim vodama, stiže da se posveti porodici. Majka je dvoje dece, a dugi niz godina je u srećnoj vanbračnoj zajednici sa Zvezdanom.

Inače, Ana se ranije oglašava za medije, te je isticala da potpuno veruje u Zvezdanovu ljubav, i to u jeku skandala sa Aleksandrom Nikolić. Međutim, ono što je sve šokiralo nekoliko dana kasnije je njena odluka da javno stavi tačku na odnos sa Slavnićem.

- Dragi moji, uskoro će izaći moja izjava da više nisam sa Zvezdanom. Hvala vam na podršci, drage žene, ali i muškarci, značilo mi je... Samo se srcem dobro vidi, istina se u očima ne da sagledati. Voli vas Ana - napisala je Ana na Instagramu citirajući poznati deo iz Egziperijevog romana "Mali Princ".

Podsetimo, Zvezdanovo ponašanje bilo je neprihvatljivo, priznao je i njegov otac Moka Slavnić. Legendarni košarkaš je istakao da njegov sin nije uradio ništa nepromišljeno, ali je priznao da njegovom sinu prija društvo Aleksandre Nikolić.

On je otkrio za Kurir da će dati sve od sebe da ubedi snajku Anu da se ne razvede od njegovog sina.

- Vodim krvavu borbu tri meseca, praktično otkad su ušli unutra, sa dve teme - ko se kome sviđa i ko kome šta radi. Da je Zvezdanu prijalo društvo sa Aleksandrom i obrnuto, to je tačno. Suludo bi bilo da neko to negira i sa tim sam saglasan. Namere koje se ostvaruju pojedinim potezima, da svi to vidimo, ne bi mogle da se sakriju - priznao je Moka.

