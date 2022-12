"DEJAN JU JE PRAO OD FEKALIJA, A ONA JE PILEĆI MOZAK BEZ RETROVIZORA" Vendi URNISALA Aleks, pa prognozirala da će završiti sa NJIM

Kako su se Filip Car i Aleks Nikolić, od dana njegovog ulaska zbližili više nego ikad, pa čak i poljubili, Dejan Dragojević je javno ostavio Nikolićevu zbog svega.

Ovim podovom oglasila se bivša učesnica "Farme" i pevačica Vesna Vukelić Vendi, koja je ovaj put prokomentarisala da li vidi budućnost ovog odnosa, ali je i prognozirala šta će se tačno desiti.

foto: Printscreen/Zadruga

Car i Aleks su se ponovo zbližili od njegovog ulaska, pa i poljubili. Kakav je Vaš stav o tome?

- Bila sam vrlo precizna kod Dušice u studiju i ja sam zapravo najbolji prorok, ne vidovnjak. Da bi neko bio prorok, mora dobro da poznaje suštinu i da bude vizionar, a nije bilo teško biti prorok kada je ta situacija u pitanju. Reč je o osobi koja je jako lukava, nije inteligentna. Lukavstvo je đavoljska pamet i kod lukavog nema mnogo koraka unapred. S obzirom da ona ima uske kapacitete, odnosno pileći mozak, kod nje je pravila da nema pravila i ona u čitavoj toj papzjaniji traži jednu kolektivnu odgovornost, a to znači da sve druge ljude, ona obrće sisteme vrednosti i stavlja ih kao "taoce" koji su odgovorni za njene poteze. Kada joj čovek da ruku da se spasi, u bilo kojoj situaciji, pogotovo u ovoj kada joj je Dejan učinio, pogotovo što ova situacija nosi ogromnu težinu.

- Prvo, Dejan je bio pobednik "Zadruge". Drugo, on je bio dečko koji je pet godina bio robotiran i pod najtežom magijom. To se videlo na osnovu one krvave majice i da je bio rob. Nije bio svoj, nije mogao da upravlja svojom glavom. Bio je programiran onako kako ga je njegov dželat programirao. Sve ono što se desilo sa krvavom majicom, koja je hvala Bogu odneta u jednu svetinju, pa kada ga njegov dželat pita: "Gde ti je krvava majica?". Gde se pale one igračke, a ispod tih igračaka možemo samo da pretpostavimo šta se sve nalazi, i tako dalje. On se oslobađa svih tih okova koji su mogli da mu dođu glave i vraća se u neko provobitno stanje. U čitavoj toj sitauciji gde ima čopor iza sebe, zaljubljene neke i to neke koje nemaju sisteme vrednosti, ne znaju ni gde im je mesto ni gde im je vreme. Ogroman pritisak. On osvaja narod, maske padaju i pojavljuje se Aleks koja je tu uzeta od strane njega, za mene je to bilo prelazno rešenje. To se sada potvrdilo. Dejan joj daje 100% šansu i pere je od svih fekalija u kojima je do sada bila. Ne zanimaju me priče Bujanovac i slično, zanimamo šta su ovi na koje je ona nasrtala, tipa Janjuš, Car, Kristijan, rekli o njoj u "Zadruzi". Svi su je ostavili. Izgleda bolje od 95 posto zadrugarki, ali je to toliko nebitno kada je ona u pitanju, jer ona nema nikakav unutrašnji sadržaj. Ona ima površno lukavstvo. Ona je kao avet tumarala dok je Dejan nije uzeo. Nigde nije mogla da nađe uhlebljenje, nije imala nikakvu ulogu, pa joj Dejan daje ulogu. Videlo se po njoj da nema nikakvu ljubav prema njemu, jer je padala u fras, žalila se kod Miće i tako dalje...

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona ulazi u "Zadrugu" zbog čega? Da baca mamce, jer misli da joj je opran identitet. Trebalo je da Car, uzeću njega pošto je on rak rana, da protrlja oči i da kaže da je bio glup i da je propustio ovakvu priliku, pa da mu je Dejan otvorio oči da ovo vredi. Međutim, kod njih se ne otvaraju oči sa tim lažnim identitetom. Ona je mogla da uđe u "Zadrugu" da se ne zaljubljuje, već da im pokaže da se promenila. Međutim, ona je pokazala da je gluplja nego što je bila pre ulaska prvi put u Zadrugu. Ona je čekala Cara, a ako on uđe uđe, a ako ne, onda je dobar i Zvezdan. Odjedanput je Zvezdan u drugom planu, kao da nije ni postojao. Ona je takav jedan pileći mozak, bez ikakvih retrovizora, da se bar zapita: "Čekaj bre, oni nisu figure"

Mislite li da je Car ušao sa taktikom da preotme Dejanu Dragojeviću i Aleks, poznavajući situaciju od prethodne godine?

foto: Printscreen/Jutjub

- Pa, jeste ušao je, ali ne zbog Dejana. On je nju pikirao! Prosto, nema on pik na Dejana kao Dejana, nego da obesmisli tu priču koja se prodala u paketu. U cilju mu je da demaskira besmislenjakovića. Da pokaže da to što je Dejan nju glorifikovao, da je to besmislica i da on zna bolje njenu suštinu nego Dejan. Ona je kao neki surogat koji se našlepao na njega. To je pucanj u jednu priču koja je nosilac završnice "Zadruge" i da pokaže gde je zapravo trulo tkivo. On njoj nije dao nikakvu pažnju prošle sezone i pokazao je da je bolji psihijatar i psiholog nego Dejan i da je on zapravo taj koji ima moć da obesmisli ljude. Car nije zao čovek, on to sigurno nije uradio, garantujem, da bi Dejanu napakostio, nego da bi obesmislio priču koja je šugava, trula i buđava i da pokaže istinu.

Kurir.rs/Pink

