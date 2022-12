ZVEZDAN BEŽI IZ ZADRUGE ZBOG ALEKS?! Car samo što nije smuvao Nikolićevu, sin Moke Slavniča doživeo POMRAČENJE UMA

Zvezdan Slavnić želi da pobegne iz "Zadruge" zbog Aleksandre Nikolić nakon što ga je ona "ohladila". Sin legendarnog košarkaša Moke Slavnića navodno je poludeo kad je video da je starleta na korak od veze s Filipom Carem, tvrde učesnici rijalitija.

On je posle pominjanja da se Nikolićeva prvo muvala s njim, pa onda prešla na momka iz Crikvenice išutirao vrata "Bele kuće", a zatim lupao na kapiju i tražio da ide kući!

- Sve mi se skupilo! Ne mogu više da trpim da mi ljudi kaljaju obraz. To je sve što mi je ostalo u životu. Briga me za kaznu od 50.000 evra. Voziću kamion ako treba i vratiti dug - besneo je Zvezdan, dok su ga Miki Đuričić i Lepi Mića smirivali.

- Sigurna sam da je poludeo zbog Aleksandre! Smatra da je ispao budala jer je, čim je Filip ušao, otrčala kod njega. Ona je bila zaljubljena u Zvezdana, ali je svesna da će lakše smuvati Cara. S druge strane, Zvezdan je rizikovao brak sa Anom zbog nje. On nije ništa konkretno uradio, ali je pokazao naklonost prema njoj - rekla je Kulićeva.

Međutim, Zvezdanov otac, čuveni košarkaški stručnjak Moka Slavnić tvrdi da njegov sin nije pukao zbog Aleks.

- U to ne verujem! Da mu je prijatno, jeste, pa mora s nekim da priča. On je bio i s Matorom i Cvetom, sa onom malom od 17 godina, koja ga podseća na ćerku. Odličan je s Kulićkom i najboljom Aleksandrinom drugaricom, pa ne može da se druži sa njih sedamnaest. Da postoje simpatije, to bi i slep video. Mene zanima namera da li je pokazao, kao što vidimo na Filipu Caru, koji transparentno kaže Aleks da mu je lepo s njom i upitao je da li je i njoj lepo s njim. Zvezdan nije došao ni blizu toga da se izjasni o nekom dubljem osećaju, zato pitam ljude koji to kanal gledate i šta ja to ne vidim?! Ljubaznost mog sina ne bi trebalo da mu žena uzme za takav akt neoprostivosti. Pitam sad vas, šta nisam dobro video u 74. godini - ispričao je Moka za Kurir.

