NISAM SE OSTVARIO KAO OTAC ZBOG ZDRAVSTVENIH OKOLNOSTI! Nigor progovorio o usvajanju dece: Vrlo sam emotivan, krenem da plačem!

Igor Lazić Nigor pojavio se danas na jednoj humanitarnoj akciji i na taj način oraspoložio je mnoge mališane. Tom prilikom govorio je na temu očinstva, te je otkrio da mu je neostvarena želja da postane otac i priznao da se razmišlja da usvoji dete.

- Srećan sam kad mogu bar nešto da doprinesem da ta deca budu srećna. Bilo je teških trenutaka, kada sam išao na mesta gde su uglavnom deca bez roditelja, vrlo je potresno kada te pogledaju sa onim očima. Oni misle sad sam ja tu, da ću nekoga da uzmem i povedem sa sobom. Vrlo sam emotivan, krenem da plačem, treba mi par sati da se oporavim od toga - priznao je Nigor.

- Želje neke mogu da ispunim, neke ne mogu. Moja želja je da se ostvarim kao otac. Nisam do sada sticajem nekih okolnosti zdravstvenih, bog o svemu odlučuje, ako to treba da se desi desiće se. Možda se odlučim i na taj korak da usvojim dete. Nije to baš tako jednostavno, to su velike procedure. Nije jednostavno ni kod čoveka koji treba da se odluči na to - rekao je Nigor za "Blic".

