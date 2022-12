DRAMA NA NIKOLJDAN! Mama Slovenka nad slavskom svećom LIJE SUZE zbog Aleksandre: ''Zar Car mom detetu da ovo radi...''

Slovenka Nikolić, majka učesnice "Zadruge" Aleksandre Nikolić, ni krsnu slavu ne može da proslavi u miru. Dok služi goste, na TV-u gleda emotivni brodolom svoje mlađe ćerke, što joj slama srce.

Naime, Aleksandri je presela proslava slave u Beloj kući zbog njenog dečka Filipa Cara, koji ju je ostavio samu sa gostima i napustio slavlje, zbog gramzivosti cimera. Potom se vratio, otišao u pušionicu gde mu je bila bivša devojka Milica Veselinović, a kada mu je Aleksandra to prebacila, poručio joj je da su završili.

- Ti si sa mnom završila! Mafijati možeš samo mami svojoj, meni veće mafijašice nisu mafijale - u svom stilu poručio je Car, zbog čega se Aleksandra rasplakala i poručila da joj je ovo najgora slava ikada.

Slovenka je zbog ovih dešavanja, bila vidno uznemirena.

- Šta da vam kažem više, kad sve znate? Služim goste ovde i gledam dete kako mi plače, jako mi je teško. Pa zar Car mom detetu mora ovo da radi na krsnu slavu? Žao mi je mog deteta, postom se kunem, molim se Bogu da bude srećna i je više ne povređuju - drhtavim glasom priznala je Slovenka.

Ona je takođe kivna i na Milicu Veselinović, Aleksandrinu bivšu drugaricu.

- Poslala sam Aleksandri mojoj Guarane sa lubenicom, ona to voli da pije, a ova mala Milica joj je sve to pokrala! Sram je bilo, smrad jedan teški, smradina! Sve joj je ukrala! Moja Aleksandra to pije, a ova mala tu Guaranu sa lubenicom nije ni videla nikad u životu! Mada nije ni čudo, kada sam čula kakva joj je majka i čime se bavi... poručila je Slovenka.

