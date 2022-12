ALEKS KRIJE TAJNU KOJA JE MOŽE UNIŠTITI?! Filip Car je ucenjuje, evo čime joj preti! Mama Slovenka OČAJNA

Dejan Dragojević pere se od nove bruke, pa je Aleksandru Nikolić ostavio javno preko svog jutjub kanala. On je priznao da mu ne treba da se svaki dan stresira oko toga da li se ona muvala sa Zvezdanom Slavnićem, ali i da se Aleks nije držala njihovog dogovora u vezi sa Filipom Carem, tako da stavlja tačku na tu vezu.

Aleks i dalje zvanično nema dokaz da je solo, ali ne može da odoli magnetizmu Filipa Cara mada se trudi da to ne izgleda kao prevara. Ipak, očito da stara ljubav zaborava nema, a kako izvor Sveta otkriva, ona se jako boji i da Car ne otkrije njenu tajnu koja bi je potpuno uništila.

foto: Nemanja Nikolić

"Aleksandri je sada manje briga šta će o njoj da misliti jer je već izneverila Dejana, Car joj je sada centru pažnje iz više razloga. Njoj se emocije prema njemu nikada nisu uglasile iako je to bila burna veza - od ljubavi do mržnje. Ona je i bila ludo zaljubljena u njega, tu privlačnost oseća i sada, ali ga se i plaši u isto vreme. Još ranije, priznala mu je neke tajne iz svog privatnog života, nešto o svom odnosu sa ocem što nikom nije rekla, a ima tu mnogo teških i bizar momenata i to je sad izjeda. Plus, ona zna da je Car mnogo kopao oko afere Bujanovac u kojoj se i ona spominje, pričao je lično sa nekim ljudima i jednom prilikom stavio joj je do znanja da sve zna i da istina nije ono što je ona pričala", kaže izvor.

foto: Nenad Kostić

"Aleks sad mora da balansira, ne želi odmah da pokaže koliko želi Filipa, a sa druge strane ni sa njim ne sme mnogo da se igra ili da ga, ne daj bože, ponizi jer bi je ovaj urnisao informacijama koje ima. Nije njoj lako. Uspela je da pređe put od splavaruše, starlete, radnice iz Bujanovca, kako su je sve nazivali do devojke Dejana Dragojevića i jedne od omiljenijih zadrugarki. Ne bi ona da izgubi taj novostečeni status, ali ne može da se skrasi pored jednog muškarca i uživa u toj vezi. To je jače od nje, ona voli haos, probleme, tenziju, ali sad može baš mnogo da izgubi i svesna je toga", kaže izvor.

Ove turbulencije najteže podnosi Aleksandrina majka Slovenka.

"Ja sam htela da se ubijem zbog njega u četvrtoj sezoni! Ne mrzim nikoga, pa ni njega. On jeste dobar drug, jeste harizmatičan, ali što se tiče ljubavnih veza... Katastrofa majke Božije. Moje dete je ostalo bez dinara zbog njega, završila u zatvoru zbog njega, kući se vratila živčana. Gledala sam ih u izolaciji, hvala Bogu da su im kreveti odvojeni, jer to bi me, verujte mi, dokrajčilo. Ja sam imala predinfarktno stanje", izjavila je ona za Pink.

foto: Printscreen/Zadruga

Jedina osoba koja se raduje što je Dejan ostavio Aleksandru je Huso Mujić, Dalilin otac koji se sad nada da će njih dvoje da se pomire iako je svestan da bi Bilja i David Dragojević svim silama Dejanu zabranili da mu to i padne na pamet.

kurir.rs/svet

