SVE USPOMENE OD DEJANA POBACALA! Aleks nije sigurna ni u Filipa, a očekuje da i ON uđe u Zadrugu! SAMO JE U OVO SIGURNA

Aleksandra Nikolić, koja je prevarila Dejana Dragojevića, poverila se Miljani Kulić, prilikom čega je otkrila da joj smeta osuda zadrugara zbog odnosa sa Filipom Carom.

- Ne znam kako da ti objasnim kako se osećam. Ne mogu da definišem svoja osećanja - rekla je Aleks.

- Nemoj da dopuštaš da te neko vređa, bez obzira na to šta si uradila. Ispala si loša prema Dejanu, a ne prema Maji ili nekom drugom - kazala je Miljana.

- Skinula sam sve naše uspomene sa zida, čestitku sam bacila - istakla je Aleks.

-Je l' ti bilo teško kad si skidala? - upitala je Miljana.

- Jeste, kako nije. Nisam sigurna u Filipa - kazala je Aleks.

- Hoće šta bi radila da Zodijak (Dejan) uđe? - upitala je Miljana. - Ništa, to me ne bi iznenadilo. Ne bih se pomirila sa njim, samo to znam. Ja ne znam ko sam ja više. Da li sam ovo sada ja, ili ona koja sam bila sa Dejanom - kazala je Aleksandra.

-Ti ja smo ono kada smo same, bez ikoga - rekla je Miljana.

-Treba mi malo vremena da bi se sve sleglo. Teško mi je da se nosim sa komentarima - kazala je Aleks.

kurir.rs

