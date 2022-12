"BILA SAM ZALJUBLJENA..." Aleks priznala da li je gajila EMOCIJE prema Caru i u Zadruzi 5 dok je bila u vezi sa Dejanom! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić ustala je za crnim stolom i priznala da li je gajila emocije prema Filipu Caru i u Zadruzi 5.

- Da li si i prošle godine bila zaljubljena u Cara, pa si ga onako komentarisala? - glasilo je pitanje.

- Ne, komentarisala sam realno situaciju i pričala svoje mišljenje i viđenje. Bila sam zaljubljena u svog dečka. Nisam imala emociju prema Filipu... Ništa nije bilo - odgovorila je Aleks nesigurnim tonom.

Aleksandra se, podsetimo, u emisiji uživo obratila Dejanu.

- To je očekivano shodno tome kako se ja ponašam danima. Poručila bih mu da je ispravno postupio, nije pogrešioi treba da me ostavi jer vidi šta s esa mnom dešava. Uradio je pravu stvar jer me poznaje i vidi kako se osmehujem, šta radim. Vide i gledaoci, vidiš i ti Milane,. Nisam očekivala da će ovako nešto da mi se desi. Ušla sam sa jednim ciljem, ali šta da radim. Neću plakati niti kukati, ne, sama sam kriva za sve. Želim mu sve najbolje. Možda nismo bili jedno za drugo, a našli smos e tu jedno drugom, posebno ja njemu prošle godine. Daleko od očiju, daleko od srca. Uradio je pravu stvar - rekla je Aleks.

